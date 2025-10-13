Dana Alice
Un ferit greu i 17 lleus pel temporal de pluges
Els Bombers atenen 340 avisos entre les 17.30 de diumenge i les 7 del matí a l'Ebre
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 18 persones, una greu i 17 lleus, a conseqüència del temporal de pluja. L'inspector dels Bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, ha destacat que no s'ha produït cap víctima mortal ni ferit greu tot i les situacions «perilloses» que s'han viscut. Entre les 17.30 hores de diumenge i les 7 del matí d’aquest dilluns els Bombers han atès 340 avisos, dels quals 284 a la comarca del Montsià i 55 al Baix Ebre. Fins a les dues de la matinada havien fet 31 salvaments, la majoria de persones atrapades als vehicles en carreteres, camins o barrancs.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut 1.950 trucades des de l’inici de l’episodi de pluges que han generat un total de 1.487 expedients. La majoria d’avisos han arribat des de la comarca del Montsià, un 74,75%, la més afectada per les pluges torrencials que es van registrar sobretot diumenge a la tarda. La resta de trucades s’han fet des de la comarca del Baix Ebre (15,06%) i el Baix Camp (3,17%).
Pel que fa als ferits, el greu va patir una relliscada, es va trencar el maluc i ha estat traslladat a l'Hospital de Vinaròs. La resta han estat atencions molt lleus.
Corbella ha explicat que ha estat una «nit llarga» per la «simultaneïtat» de serveis, que va anar a la baixa un cop va parar de ploure. Els Bombers continuen treballant en serveis actius, de menys gravetat, com inundacions en baixos o vehicles atrapats al fang. També estan acabant d'analitzar els danys estructurals que les pluges hagin deixat tant en edificis com en altres infraestructures, com ponts. De moment, els efectius van descartant les zones més crítiques.
Una altra tasca feta durant la nit ha estat la vigilància dels barrancs, que Corbella ha explicat que es fa per protocol per controlar que no hi hagi desbordaments aigües avall. Ara, però, aquesta vigilància activa ha finalitzat i els efectius se centren en atendre les emergències produïdes.
Els Bombers reforçaran aquest matí el dispositiu per resoldre avisos per inundacions no urgents. A més, Corbella ha explicat que s'espera una reactivació de les tempestes i per això hauran d'estar «molt amatents» per si es tornen a produir situacions com les d'aquest diumenge, quan l'aigua va començar a arrossegar tot el que tenia per davant.
Fins ara, les zones més afectades han estat la Ràpita, Santa Bàrbara i Godall. Inicialment, l'episodi va afectar les poblacions de Santa Bàrbara i Godall. Un parell d'hores més tard, quan l'aigua va començar a arribar a peu de costa, van començar a generar-se sortides a Alcanar i la Ràpita.