Meteorologia
L'ACA i la CHE intensifiquen la vigilància per possibles crescudes a torrents i barrancs de l'Ebre
Agents Rurals treballa en el control i senyalització de passos impracticables i Bombers reforça el dispositiu
L'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) estan intensificant aquest diumenge la vigilància davant la possibilitat de crescudes sobtades a torrents i barrancs, sobretot a la conca de l'Ebre.
Així n'ha informat Protecció Civil, que també ha informat de l'increment de la vigilància per part del cos d'Agents Rurals, que treballa a les comarques afectades per l'alerta Inuncat en la vigilància, control i senyalització de passos impracticables que travessen rius, rieres i barrancs, així com també de zones inundables.
També fan seguiment de les pluges que poden afectar pistes, camins rurals, zones freqüentades i habitades, i també dels despreniments. Al seu torn, els Bombers reforcen el seu dispositiu per donar una millor resposta operativa a una possible situació de simultaneïtat de serveis i han activat un reforç de personal a diferents parcs i unitats operatives.
Aquestes accions preventives comprenen, entre altres, l'obertura de parcs de bombers voluntaris, el reforç de posicions de comandament i de Tècnics Especialistes d’Operadors de Control (TEOC) de les Sales de Control de les Regions d'Emergències afectades, així com el reforç del Grup d'Emergències Mèdiques.