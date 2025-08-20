Societat
La ruta de senderisme de Tarragona que porta a un dels paisatges més espectaculars de Catalunya
El recorregut pot fer-se en unes 4 hores i el cim, equipat amb un mirador, ofereix panoràmiques de 360 graus
La ruta del Mont Caro, situada al Parc Natural dels Ports (Tarragona), permet assolir el cim més alt de la província a través d’un recorregut senyalitzat de 7,8 quilòmetres. Parteix des del Refugi Caro, a 1.080 metres d’altitud, i és apta per a senderistes amb condició física mitjana.
L’itinerari d’aquesta ruta ascendeix entre pinedes fins al Coll de la Carrasqueta (1.280 m), on s’obtenen les primeres vistes al Delta de l’Ebre. Des d’allà, continua per un turó exposat al vent fins arribar al cim a 1.441 metres.
Tarragona
El cim, equipat amb un mirador, ofereix panoràmiques de 360 graus: es pot divisar el mar, Els Ports de Tortosa-Beseit, i el Pirineu si el cel és net. Malgrat la presència d’una antena, l’entorn conserva el seu atractiu natural.
El descens es realitza per un camí diferent que torna a connectar amb el tram inicial, completant una ruta circular. El recorregut total pot fer-se en entre 2,5 i 4 hores, depenent del ritme.
Tarragonès
Com a alternativa, existeix una ruta més llarga des de l’àrea de Sant Julià, amb més d’11 quilòmetres i més desnivell, o l’ascens amb bicicleta des de Tortosa, amb rampes del 17 %, considerada una de les pujades més exigents de Catalunya.
L’accés al punt d’inici es fa per carretera des de Tortosa, després d’arribar per l’AP-7 i la C-12 des de Tarragona. És una opció ideal per a aquells que busquen una ruta de mitja muntanya amb bones vistes i sense aglomeracions.