CCOO compensa el CO2 generat als seus congressos ajudant a reduir emissions dels arrossars del delta de l'Ebre

Un projecte coordinat per Eurecat ha permès CCOO «compensar» el CO2 que ha generat la seva activitat anual de congressos reduint les emissions del conreu de l'arròs al delta de l'Ebre. Es tracta d'un sistema de crèdits voluntaris que, en el futur, podria permetre les empreses compensar les emissions retribuint directament els productors d'arròs que redueixin el metà que surt dels camps durant el conreu a partir de pràctiques agronòmiques i de gestió de l'aigua.

El sindicat ha pagat 35 euros per cadascuna de les 30 tones emeses en un any, principalment per desplaçaments de vehicles privats als congresos. Això ha ajudat a evitar l'alliberament d'una quantitat equivalent de metà de 3,76 hectàrees d'arrossars de la finca de Riet Vell.

Integrada dins del projecte Bioresilmed per promoure la bioeconomia circular i la resiliència climàtica amb fons Next Generation, la iniciativa s'aplica experimentalment des de la campanya 2023-2024. Els investigadors de l'Eurecat, en aquest sentit, van deixar de conrear durant un any una part dels arrossars elegits aplicant un guaret sec, mentre que en altres parcel·les es va inundar i també es va aplicar una falsa sembra abans d'eixugar.

L'anàlisi dels resultats de les parcel·les adjacents que es conreaven amb normalitat i l'històric de collites anteriors ha permès determinar la compensació de CO2. «Hem vist que el guaret sec ha aportat molt menys metà a l'atmosfera que el conreu que es ve fent a la finca», ha certificat l'investigador responsable del projecte, Nil Álvarez.

La tècnica, a més, persegueix també reduir el banc de llavors que queda de forma permanent als arrossars i condiciona les produccions, ajudant a fer més viables les campanyes futures. També aspectes com la gestió de la matèria orgànica -la palla dels arrossars- poden resultar efectius. Tot plegat, també, també efectes positius sobre els hàbitats de la fauna i ajudaria a promoure el turisme sostenible.

Segons la secretària general de CCOO a Tarragona, Mercè Puig, són la primera organització sindical de Catalunya i l'estat espanyol que s'adhereix a una iniciativa similar, més enllà de les empreses privades. La participació de l'entitat arrenca arran del compromís de l'últim congrés de fer una aposta per «combatre l'emergència climàtica» al mateix temps que una aposta pel reequilibri econòmic de Catalunya davant dels mals indicadors, en matèria d'atur i de desenvolupament, que segueixen presentant les Terres de l'Ebre.

Interès empresarial

La proposta d'Eurecat, però, ha captat també l'atenció del món empresarial, que veu com l'adquisició d'aquests crèdits voluntaris, encara pendent d'una propera regulació, podria ajudar a les emissores de gasos d'efecte hivernacle a compensar a un preu força més competitiu que els actuals crèdits regulats -que s'ha arribat a pagar fins a 100 euros la tona de CO2-.

Segons Elvira Carles, la directora de la Fundació Empresa & Clima, entitat que aplega 140 corporacions i multinacionals amb l'objectiu declarat d'adaptar l'activitat industrial actual al canvi climàtic, més d'una dotzena d'empreses de l'entorn van ser convidades a seguir el projecte, una xifra que ha crescut fins la seixantena.

La responsable de la Fundació, que també s'ha encarregat de certificar els càlculs del projecte de Riet Vell, ha subratllat que els pagesos podrien arribar a percebre directament uns ingressos per aplicar bones pràctiques de corneu per ajudar a reduir les 150.000 tones de CO2 que anualment s'emeten des del Delta amb la producció d'arròs. «Si podem evitar-ne la meitat i les empreses compren les emissions, això va al pagès, i la satisfacció és doble», ha assegurat.

«De la mateixa manera que CCOO, els empresaris paguen al pagès. Si canvien la forma de regar, puntualment, quan els diuen els científics per estalviar tones, els empresaris estan disposats a pagar al pagès el preu de la tona evitada, uns 35 euros, que no és gens menyspreable perquè passat a l'hectàrees es multiplica per tres o per quatre», ha subratllat. Així, per exemple, evitar inundar després de la sega amb les elevades temperatures i fer-ho més tarda a l'hivern alenteix l'alliberament de metà.

Crida als pagesos perquè hi participin

En una visita a la seu de l'Eurecat i la fina de Riet Vell, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha fet seu aquests plantejaments i ha animat els pagesos del delta de l'Ebre a incorporar-se al projecte. «Aquest tipus de projecte que vincula la recerca, el desenvolupament, la conscienciació contra el canvi climàtic, la protecció del Delta i el desenvolupament de l'agricultura del territori respectant la biodiversitat ha de tenir equilibri de compensació entre la compensació i la sostenibilitat. I aquest projecte el té», ha defensat.

