Els joves catalans han de destinar més de la totalitat del sou a llogar un habitatge, segons pisos.com

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els joves catalans han de destinar més de la totalitat del seu sou per llogar un habitatge. Així ho conclou un estudi del portal immobiliari pisos.com, que detalla que l'arrendament d'un immoble sencer a Catalunya s'enfila fins als 1.190,7 euros de mitjana, segons dades del juliol.

La xifra supera en gairebé 140 euros el salari mitjà dels joves, que d'acord amb les dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil del Consell de la Joventut d'Espanya a finals del 2023 era de 1.050,77 euros nets en 12 pagues. L'informe de pisos.com avisa que el nivell dels salaris actual «no correspon en absolut» amb els preus de l'habitatge i avança que la tendència alcista dels preus «no sembla que s'hagi d'aturar aviat».

Tal com passa a Catalunya, els joves de les Balears (1.615,35 euros de lloguer mitjà), Madrid (1.556,34 euros) i les Canàries (1.149,3 euros) també han de destinar més del 100% seu salari al pagament del lloguer. En canvi, entre les comunitats autònomes amb el lloguer més assequible hi ha La Rioja (390,99 euros), Castella i Lleó (453,6 euros) i Extremadura (462,6 euros).

Al conjunt de l'Estat la mitjana del lloguer per un pis de 90 metres quadrats se situa en els 1.062,9 euros mensuals, 12 euros per sobre del salari. El preu és un 8,5% més alt respecte fa un any, segons pisos.com. Amb les dades sobre la taula, el portal immobiliari considera que «no és d'estranyar» que cada vegada més joves es vegin «obligats» a compartir pis.

Et pot interessar: