Acció Climàtica reclama modificacions del traçat en l'informe ambiental de la Via Verda fins a la Ràpita

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Acció Climàtica no sotmetrà a una avaluació ambiental ordinària el projecte d'extensió de la Via Verda de la Val de Zafán, entre Roquetes i la Ràpita, però ha emès un informe ambiental amb condicions.

Com es publica al DOGC d'aquest dimecres, no s'accepta la modificació del traçat a la Torre de Carrova, a Amposta, i caldrà mantenir la proposta inicial per no afectar el conjunt arqueològic d'aquest àmbit.

Caldrà també mesures preventives per preservar l'espècie de flora amenaçada Asplenium sagittatum, de manera que els elements auxiliars de la via no afectin el talús on hi ha la planta. Finalment, l'informe assenyala que cal adaptar el traçat de la via verda en el tram dels barrancs amb risc d'inundabilitat.

Et pot interessar: