La via verda del Carrilet connectarà amb la de la Val de Zafan pel pont penjant d'Amposta

La via verda del Carrilet, que utilitza l'antic traçat ferroviari paral·lel a l'Ebre entre Tortosa i l'Aldea, connectarà amb el pont penjant d'Amposta i la via verda en execució de la val de Zafan -entre Roquetes, Amposta i la Ràpita- gràcies a nou tram de d'1,8 quilòmetres. L'Ajuntament de l'Aldea ha cedit els terrenys al Consell Comarcal del Baix Ebre per al projecte. El nou tram passarà també per sota del pont penjant fins la zona de l'embarcador fluvial de l'Aldea, des d'on ha de continuar cap a Deltebre i la desembocadura del riu. L'ens comarcal té previst publicar aquest dijous la licitació per 535.000 -provinents dels fons europeus Next Generation- i tenir enllestida l'obra abans que acabi l'any.

«Són dos quilòmetres molt importants perquè enllaçaran les vies verdes de la Val de Zafan, que es construeix ara, i -la ruta europea- EuroVelo 8, que passa per dalt del pont penjant», ha subratllat el president del Consell del Baix Ebre, Antoni Gilabert, tot afegint «l'alt valor econòmic» que suposa l'activitat del cicloturisme del territori.

El consistori aldeà ha cedit uns terrenys de la seva titularitat provinent del 10% dels aprofitaments públics del pla parcial de l'any 2003 per impulsar la macrourbanització de Fadesa.

El Consell del Baix Ebre, per la seva banda, preveu que les obres es desenvolupin amb celeritat, atesa la manca de dificultat tècnica. Es recuperarà part del camí de sirga, es tallaran canyars i es recuperarà la vegetació pròpia del bosc de ribera, amb la plantació de 700 arbustos i 360 arbres.

Addicionalment, i un cop passat el pont penjant en direcció cap a la desembocadura, s'habilitarà una zona d'esbarjo amb un espai de lleure infantil per «dinamitzar la zona», segons la voluntat de l'Ajuntament de l'Aldea.

L'alcalde de la població, Xavier Royo, ha demanat anar més enllà perquè aquesta actuació no es quedi aquí i permeti bastir una xarxa de carrils bicis que pugui connectar tots els municipis del delta de l'Ebre.

Considera que és una «assignatura pendent» fer arribar la via verda del Carrilet fins a Deltebre i la desembocadura pel seu potencial turístic. Però també cap a municipis com l'Aldea, que a finals d'any té previst connectar l'estació de ferrocarril amb la seva xarxa de carrils bici, i cap a d'altres municipis com Camarles i l'Ampolla. Això, ha assegurat, permetria que els turistes que arribin amb tren a la seva estació es podessin desplaçar amb bicicleta a totes les poblacions del Delta o Tortosa.

«Estem treballant en la redacció de l'avantprojecte», ha apuntat Royo, qui ha situat la Diputació de Tarragona com a ens que s'encarregarà de gestionar les subvencions necessàries per finançar les obres

Et pot interessar: