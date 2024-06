Adam Tomàs, nou delegat del Govern a l'Ebre

El relleu a la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre s'ha fet efectiva aquest dijous amb un acte de traspàs simbòlic entre Albert Salvadó i Adam Tomàs. Tomàs va ser nomenat dimarts en el càrrec que ha deixat Salvadó per ser diputat al Parlament.

El nou delegat del Govern ha agraït la confiança del partit i de l'executiu i ha subratllat que assumir aquestes competències després de Salvadó suposa «una responsabilitat extraordinària». «El llistó està molt alt, però, per sort, hereto un equip de direcció territorial extraordinari i continuarem treballant pels grans reptes que tenim», ha dit Tomàs. El nomenament és «temporal i d'impàs» fins que hi hagi nou Govern i el delegat ha defensat que «és una manera donar importància al territori».

Adam Tomàs ha apuntat que «mai s'havia imaginat» estar al capdavant de la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre però que hi arriba «amb il·lusió» i conscient que «és una situació temporal». «En tots i cadascun dels moments fins que es constitueixi un nou Govern, donarem al màxim per continuar cosint el projecte», ha remarcat. Entre els reptes que «vetllarà i tutelarà» ha destacat els Fons de Transició Nuclear – «el projecte més complicat de gestionar» -, el nou hospital de referència a l'Ebre, o el desdoblament d'alguns trams de la C-12.

El delegat presidirà el seu primer consell de direcció el pròxim dimarts. Tomàs ha destacat que el Govern en funcions hagi optat per nomenar un nou delegat en aquest període d'impàs en lloc de delegar les competències a algun càrrec allunyat del territori. «El millor és que hi hagi una persona del territori perquè encara hi ha coses per encaixar i no ho faria igual algú sense la visió i sensibilitat territorial que algú d'aquí», ha apuntat.

Adam Tomàs ha cessat del càrrec de director dels serveis territorials d'Empresa i Treball i es preveu que el pròxim dimarts es nomenarà un substitut o substituta. Tomàs és també alcalde d'Amposta i es mostra convençut que «podrà tirar endavant» amb els dos càrrecs «sense que es noti res». Això serà possible també, segons ha remarcat, pels equips amb qui treballa a les dues administracions. «Si hagués tingut una preocupació d'aquesta mena, no hauria assumit el càrrec», ha afegit.

Albert Salvadó ha defensat el «bagatge» que deixa, juntament amb l'equip del govern territorial, «per situar les Terres de l'Ebre en la primera plana de les polítiques del país». «Hem engegat projectes que estic convençut que el temps els posicionarà com a històrics i estratègics per al territori», ha remarcat. Salvadó ha dit que continuarà «defensant l'Ebre» com a diputat al Parlament, perquè «és un convençut que caldrà defensar perspectives no metropolitanes en el desplegament legislatiu del país».

