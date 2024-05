Amposta no paga la recollida de brossa perquè el Consell Comarcal no ha aprovat els preus del 2024

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha afirmat aquest dilluns que si fins ara no han pagat el servei de recollida d'escombraries d'enguany és perquè el Consell Comarcal del Montsià encara no n'ha aprovat els costos del 2024.

Tomàs ho ha apuntat arran de les declaracions a Canal 21 de la vicepresidenta del COPATE, Diana Valimanya, on acusava el consistori ampostí de no pagar i generar deute al consorci. Tomàs ha afirmat que tenen consignats 2,1 milions d'euros per abonar el servei però que no poden pagar les factures perquè no saben «quin cost tenen» i que si les abonessin en aquestes condicions estarien cometent «una irregularitat greu». Amb tot, ha carregat contra PSC i Junts al consell i els ha demanat «que facin la seva feina».

Els municipis del Montsià tenen delegades les competències de recollida i gestió de residus i de salubritat al Consell Comarcal, que a la vegada gestiona els serveis a través del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE).

Tomàs ha exposat en roda de premsa que si els ajuntaments aproven les ordenances a l'octubre necessiten que com a màxim al setembre el Consell Comarcal hagi aprovat el cost del servei de l'any següent per tal de poder reservar diners al pressupost. «A 6 de maig el Consell Comarcal del Montsià encara no té aprovats els costos de la recollida de residus del 2024. Hem fet una estimació i tenim els diners consignats, però no sabem quin cost tenen les factures», ha justificat el batlle.

Alhora, ha demanat «seriositat i coherència» als consellers comarcals de Junts i PSC per «carregar» contra els ajuntaments d'Amposta i Alcanar -governats per ERC- per no haver transferit els diners. «No és deute perquè no podem pagar», ha assegurat.

Tomàs ha detallat que el 2023 la recollida de residus i la gestió de la salubritat -que inclou el tractament contra el mosquit al Delta i contra rosegadors i paneroles al municipi- va tenir un cost de 1,9 milions d'euros. «El 2024, arran de l'increment del cànon de la recollida de residus vam consignar 2,1 milions en recollida i uns 60.000 en salubritat», ha destacat. «Tenim els diners, quan el Consell Comarcal faci la feina ben feta, pagarem», ha etzibat.

Respecte el tractament contra el mosquit al Delta, el batlle ha alertat que el consell treballa amb els preus prorrogats del 2023, fet que podria generar que no hi hagi prou diners per fer tota la fumigació. «Pot passar que tinguem un drama amb els mosquits. El Consell Comarcal del Montsià ja explicarà al sector turístic del Delta perquè no es poden fer els tractaments del mosquit a temps», ha advertit.

