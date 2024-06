Anna Simó reclama un finançament singular per adequar les escoles al canvi climàtic

La consellera d'Educació en funcions, Anna Simó, ha reclamat aquest dijous un «finançament singular» per adequar els centres educatius al canvi climàtic.

En una visita a l'institut Sòl de Riu d'Alcanar, la consellera ha assenyalat que els equipaments educatius «són els únics que es van construir pensant que no estarien oberts durant els mesos de més calor», que «molts es van orientar cap al sol, per poder tenir més llum» i que «amb el canvi climàtic hem hagut d'actuar amb recursos encara insuficients».

Per això, Anna Simó ha demanat «un finançament singular» que permeti emprendre les millores necessàries als edificis educatius del departament.

«Els centenars de milions que calen per abordar un pla de xoc a les escoles com cal davant el canvi climàtic no podran sortir d'un pressupost normal com el que hem anat tenint», tot i haver «augmentat el 30% en tres anys i malgrat l'esforç que s'està fent des del món local per ajudar», ha afegit la consellera.

Segons la Conselleria d'Educació, a les Terres de l'Ebre s'han dut a terme obres a 12 instituts per valor de 3,53 milions d'euros, que inclouen substitucions d'elements com calderes, fusteries, cobertes de fibrociment i de xapa i lluminàries.

Les obres, que s'han finançat amb fons europeus i de la pròpia conselleria, s'han executat als instituts de Camarles, Ramon Berenguer IV, Les Planes, Els Alfacs, Terra Alta, La Candelera, Sòl de Riu, La Sènia, Manuel Sales i Ferré, Juli Antoni, de l'Ebre i de Flix.

La conselleria ha afegit que es continua aquest any amb la instal·lació de sistemes de climatització iniciada el curs passat, fet que suposa que a les Terres de l'Ebre, entre l'estiu passat i l'actual 2024, s'hauran climatitzat espais comuns de vuit instituts, amb una inversió superior als 350.000 euros.

Així mateix, ha indicat que als centres educatius de les Terres de l'Ebre s'estan distribuint 144 ventiladors de peu a 15 escoles i instituts, que són la totalitat de els sol·licitats pels centres educatius, i que se sumen a 372 més repartits en els últims cursos en 43 escoles i instituts de la zona.

