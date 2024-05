El Consell Esportiu i l’Escola de Ball Wapachà impulsen la inclusió a través de la dansa

Inclusion&Dance va arribar als centres educatius, el dia 8 d’abril, com un programa pilot, de la mà del Consell Esportiu del Baix Camp i el Club de Ball Esportiu Wapachá, amb l’objectiu de fomentar valors fonamentals com la tolerància, la inclusió, la igualtat i la diversitat a través de l’expressió artística de la dansa.

Aquest projecte, que es basa en el lema inspirador som diversos, però capaços, ofereix «una oportunitat única als alumnes de quart de primària», explica la gerent del Consell Esportiu Baix Camp, Tere Cousillas.

Durant el tercer trimestre del curs, els escolars, amb edats compreses entre vuit i nou anys, tenen la possibilitat de participar activament en quatre sessions de ball esportiu.

Cada sessió és dirigida per tres ballarins de l’Escola de Ball Wapachá, la Mireia Jerez i Oriol Cunillera, dos joves amb diversitat funcional, de 20 i 21 anys, juntament amb Lluís Perez, tècnic titulat en Ball Esportiu i coordinador de l’Escola de Ball Wapachá.

És notable assenyalar que aquesta iniciativa, que implica aproximadament 400 estudiants, és totalment gratuïta per a les famílies participants. El Consell Esportiu ha assumit les despeses de contractació dels tècnics de ball i l’Escola Wapachá portarà la coordinació tècnica de les diferents sessions.

A través del projecte Inclusion & Dance, es busca anar més enllà de la mera ensenyança de passos de ball. Aquesta iniciativa pretén millorar la comunicació verbal i no verbal dels alumnes, reforçant la seva capacitat d’expressar emocions, afectes i sentiments de manera efectiva.

A més, s’espera que les sessions de ball contribueixin a establir i reforçar vincles positius entre els estudiants, fomentant la socialització i la inclusió dins de l’entorn escolar.

Amb la participació de set centres educatius a Reus i quatre més a altres municipis de la comarca del Baix Camp que són: la Salle, el Pare Manyanet, l’Escola Montsant, l’Escola Marià Fortuny, l’Escola Puigcerver, l’Escola Eduard Toda i Güell i l’Escola Mowgli.

Els altres centres adherits de la resta de la comarca són l’Escola Mare de Déu de la Candela de Botarell, l’Escola Josep Maria Soler de Montbrió del Camp, l’Escola de Maspujols i l’Escola Marcel·lí Esquius de Miami Platja, aquest projecte representa una iniciativa col·lectiva que destaca la importància de la dansa com a mitjà per promoure la inclusió i la diversitat. El projecte finalitzarà el 13 de juny d’aquest mateix any 2024.

Mirant cap al futur

Tot i l’entusiasme generat pel projecte, la demanda ha superat les expectatives inicials i «vam haver de dir que no a alguns centres educatius», assegura la gerent del Consell Esportiu Baix Camp.

No obstant això, des del Consell Esportiu mantenen el seu compromís de continuar buscant finançament per poder expandir aquesta iniciativa inclusiva en els pròxims anys.

«Estem buscant finançament per fer-ho activitat lectiva durant tot el curs i que no sigui només quatre sessions durant el tercer trimestre», afirma Cousillas.

