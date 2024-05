Els 15 milions d'euros dels Next Generation acceleren l’alberg juvenil de Llevant

El Govern destinarà 15 milions d’euros a les obres d’adequació de l’alberg de la Ciutat del Repòs de Tarragona. Part del pressupost provindrà del fons Next Generation EU, mentre que la resta són fons propis de la Generalitat de Catalunya.

Aquest és un dels projectes que el Departament de Drets Socials encarrega a Infraestructures.cat després que ahir el Govern aprovés una reestructuració a l’alça del Programa d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) d’Infraestructures.cat, pel que fa a les obres del Departament de Drets Socials, per un import de més de 131 milions d’euros.

El nou document recull les actuacions d’obres de nova construcció i reformes que el Departament ha previst per als propers anys i les dota de pressupost i calendari. Entre aquestes també es troben les obres de la residència de gent gran la Mercè de Tarragona, a les quals es destinaran prop de 6 milions, procedents dels fons propis de Drets Socials.

Un projecte reduït

El passat mes d’abril, la Generalitat va reduir considerablement el projecte d’alberg juvenil de la Ciutat de Repòs i Vacances de Tarragona. Mentre que l’avantprojecte preveia actuar sobre tot el recinte, nou dels setze pavellons residencials de l’espai van quedar exclosos del projecte final. Per tant, l’alberg passarà d’oferir 556 places per a dormir, com s’indicava el 2022, a 182.

La decisió es va prendre després de diverses reunions dels dissenyadors amb l’Agència Catalana de Joventut, que també van introduir altres modificacions. Les obres inclouran també la creació de pistes esportives a la zona central del recinte i una millora en els accessos a l’edifici principal per a garantir l’arribada d’autocars.

Pel que fa a l’edifici principal, es reduirà a la meitat, el que implica que quedaran nou pavellons sense ocupar. Segons van avançar fonts del Departament de Drets Socials al ‘Diari Més’, la Generalitat veu «compatible» amb l’ús de l’alberg, la instal·lació d’un hub d’empreses internacionals en aquest espai que quedaria desocupat.