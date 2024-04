El festival Eufònic s'avança al juliol amb una programació centrada en l'oli i la clementina

El festival d'arts sonores, visuals i digitals-performatives Eufònic se celebrarà a principis d'estiu, entre el 4 i el 14 de juliol. Unes noves dates en què la programació se centrarà en dos productes ebrencs, l'oli i la clementina, a través de l'Eufònic Terra. Aquesta nova línia pretén estrènyer vincles entre l'art, la ciència i les preocupacions sobre el medi ambient i el patrimoni natural. La tretzena edició del festival inclourà novetats, com el Botcamp, unes «colònies digitals» que giraran al voltant de les automatitzacions, els bots i el codi generatiu. Paral·lelament, al Centre d'Art Lo Pati d'Amposta es podran veure els resultats de les tretzenes residències creatives, Fonópteros de Miguel Aparicio i Santuario d'Alba Matilla.

Durant deu dies, el certamen es repartirà en diferents instal·lacions artístiques de les Terres de l'Ebre, com és el cas de Lo Pati, on es podrà visitar la nova instal·lació sonora del compositor Edwin van der Heide, una peça immersiva creada amb vàlvules d'aire comprimit. A Tortosa i Ulldecona s'exposarà El jardí de les delícies d'Anna Rierola, una peça d'art digital que recrea l'obra d'El Bosco amb imatges recopilades per l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, però també Thalastasi, una estrena dels estudis Playmodes i SHOOK Studio, entre altres.

La dansa mesclada amb dispositius tecnològics i algoritmes també tindrà un paper destacat en aquesta edició, a través de la quarta convocatòria STNBL, que inclouran Human Learning d'Eneritz Tejada, la instal·lació Òrbita #3.5 | Una pell distant de Núria Nia i Citlali Hernández o Dins de la llum de PoleTwo.

L'edició d'Eufònic d'enguany es complementarà amb el projecte Co-Vision, amb la participació de set festivals europeus per coproduir continguts culturals basant-se en els reptes ambientals i amb la participació de ciutadania, artistes i entitats locals.

Una de les altres novetats d'aquesta edició és la incorporació d'un comissari, qui precisament protagonitza el cartell d'enguany d'Eufònic. Es tracta de Llibert Espuny, un jove de 13 anys, nascut amb el festival i assidu del certamen.