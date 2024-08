Tenim cita a la plaça del Blat

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan hi ha duel entre la Colla Vella i la Joves de Valls és imprescindible ser-hi. A més, des de fa unes temporades la diada de la Firagost (20.15h) s’ha convertit en gamma extra i enguany no serà menys. Les dues colles tenen objectius molt diferents i necessiten ensenyar la feina dels assajos per encarar de la millor manera un mes d’agost especialment exigent.

La Colla Vella dels Xiquets de Valls té dos castells molt clars en cartera: un ja el va descarregar per Sant Joan i serveix per treballar les manilles de cara al futur 3 de 10. L’altre el va carregar el 24 de juny i ara vol descarregar-lo per primera vegada des de la diada del Mercadal 2019. Són el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre, respectivament.

Més enllà de l’ordre amb el que els ensenyin, l’altre dubte és saber quin pot ser el tercer castell que seria d’estrena, ja que han treballat darrerament el 4 de 9 amb folre i pilar i el 4 de 9 sense folre. El castell amb el pilar el van dominar la temporada passada amb excel·lència i enguany porten vuit 4 de 8 amb el pilar sense errada. El castell sense folre no l’intenten des de Santa Úrsula quan el van descarregar per obrir aquella actuació. Si tot va bé, ho remataran tot plegat amb el pilar de 7 amb folre.

De la seva banda, la Colla Joves Xiquets de Valls també té clars tres dels seus objectius: el 3 de 9 amb folre, que serviria per obrir l’actuació i ja han descarregat aquesta temporada en quatre ocasions. A priori, a la segona ronda aniria el seu gran deure fins el moment, el 4 de 9 amb folre. El van carregar per Sant Joan després d’un intent desmuntat, però no l’han pogut tornar a provar per una cosa o l’altra, ni a Torredembarra ni a Vilanova i la Geltrú.

També sembla assegurat el pilar de 8 amb folre i manilles per tancar l’actuació. L’espadat està excel·lent i només la falta de camises ha impedit que l’hagin portat més vegades a plaça. Però quin serà el castell de tercera ronda? La Joves pot apostar a màxims per un gamma extra com el 2 de 9 amb folre i manilles o seguir rodant estructures de gama alta de vuit com el 4 de 8 amb el pilar, el 2 de 8 amb folre o, fins i tot, el 5 de 8, que encara no ha estrenat.

Després de la diada de Firagost començarà un tram de temporada exigent per a les dues colles, que es tornaran a trobar a La Bisbal del Penedès dijous 15 d’agost i per Sant Fèlix divendres 30 d’agost.