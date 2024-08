Els Castellers de Vilafranca inauguren l'agost amb la millor actuació de la temporada

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

Si els castells fossin un esport amb equips competint en una lliga regular, els Castellers de Vilafranca serien els líders destacats. Però els castells no són un esport, no tenen una lliga i no utilitzen classificacions. Cada diada genera les seves pròpies emocions i deixa lectures de cara al futur.

Aquest mes d’agost servirà per ensenyar l’estat de forma de les colles en diferents actuacions de compromís a la zona tradicional en un compte enrere inevitable cap al Concurs de Castells. A la diada de Les Neus, els Verds van fer la millor actuació que s’ha fet mai a Vilanova i la Geltrú, la millor actuació de la temporada i la tercera millor de la represa després de les dues dels Xiquets de Valls per Santa Úrsula 2023.

Els Castellers de Vilafranca van sorprendre d’inici amb el 5 de 9 amb folre. Algú podria pensar que l’aposta seria el 2 de 9 amb folre i manilles per allò d’escalfar les diferents bases del castell, però van decidir pujar una vegada més el llistó.

I la jugada va sortir a la perfecció, perquè la injecció de moral amb el segon completat de la temporada després del que van fer a Mataró va servir per encarar amb més energia el repte de 10. Aquí sí, tot com estava previst. A la segona ronda tal com havien fet les anteriors quatre vegades que havien portat el 3 de 10 amb folre i manilles a Vilanova i la Geltrú.

El nerviosisme de la carregada es va convertir en confiança en la descarregada per ratificar la condició de 10 per a la plaça de la Vila. Una nova gesta en la trajectòria dels vilafranquins que han «normalitzat» un fet extraordinari i de màxima complexitat.

L’espectacle no s’acabava aquí. Novament podien triar entre les apostes fàcils (9 de 8 o 2 de 9 amb folre i manilles que ja havien fet questa temporada) o la difícil i no cal dir que van optar per aquesta darrera amb l’intent de 4 de 9 amb folre i agulla.

No el descarregaven des de la diada de Les Neus 2017 i des d’aleshores el castell se’ls havia travessat: tres carregats, tres intents i dos intents desmuntats. Lluny dels fantasmes estadístics també el van completar per culminar l’exhibició amb un altre pilar de 8 amb folre i manilles.

Millor diada de Les Neus de tots els temps, millor actuació de la temporada i tercera millor de la represa després de les dues dels Xiquets de Valls per Santa Úrsula 2023. I ara toca La Bisbal del Penedès, El Catllar, l’Arboç i, sobretot, Sant Fèlix.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona anava amb un programa clar de ratificar bones sensacions i augmentar la dosi de castells de nou i es va quedar a mitges. La primera condició es va complir a la perfecció amb el 3 de 9 amb folre que, certament, va remenar més del previst però això també demostrava la capacitat per treballar-lo.

El problema va arribar amb el 4 de 9 amb folre que va tenir un intent desmuntat a la segona ronda i va quedar carregat a la tercera, mostrant alguns defectes a corregir durant les pròximes diades.

Deures pendents a completar en paral·lel a l’assalt de la gamma extra. Precisament el 5 de 8 i el pilar de 7 amb folre que van servir per tancar la seva actuació apunten a un pis més en el tram d’agost, setembre i octubre.

Un regust similar de deures pendents es va emportar la Colla Joves Xiquets de Valls de la seva actuació a Vilanova i la Geltrú. Però no va ser pel que van fer, sinó pel que no van poder fer. El que van descarregar ho van assolir sense complicacions amb especial mèrit per al 3 de 9 amb folre després de l’ensurt de Torredembarra quan es va quedar en intent. 4 de 8 amb el pilar, 2 de 8 amb folre i pilar de 7 folrat estan dominats.

Falta el pas endavant amb el 4 de 9 amb folre o el pilar de 8 amb folre i manilles tal com apuntava el seu cap de colla, Francesc Ramon, que en acabar l’actuació reclamava més camises vermelles a plaça. Dimecres, per Firagost, no tindran aquest problema i serà el dia de la revàlida.

Finalment, els Bordegassos de Vilanova no van tenir el seu dia amb el castell de vuit, però sí que el van tenir amb la complexitat dels de set. Després de dos intents desmuntats de 4 de 8 que van mostrar un punt de tendresa, van atacar tres castells de doble i triple estructura: el 5, el 9 i el 7 de 7 que van descarregar sense cap problema. Especialment mèrit pel 9 de 7, el tercer que completen en el seu historial.

En paral·lel a Vila-seca, la Colla Vella va seguir el seu camí cap a Firagost amb castells als que volen pujar un pis més (5 de 8 i 4 de 8 amb el pilar) i també un 3 de 9 amb folre completat que servia per oblidar l’ensopegada de Vilallonga. I ara què? Quines intencions hi ha per dimecres? El ventall de possibilitats és ampli. Repetir els gamma extra de Sant Joan, assaltar el castell de 10, provar un castell sense folre... Tenen on triar i remenar.

Els Xiquets de Tarragona no van tenir el seu dia amb el 3 de 9 amb folre del qual van fer dos intents desmuntats, però si que van tornar a descarregar el 5 de 8, mentre els locals van carregar el 2 de 6 com a castell més destacat.

Et pot interessar: