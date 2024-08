El Museu Casteller de Valls celebrarà el seu primer Firagost amb tallers i visites teatralitzades

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant els dos dies de la Firagost 2024, el Museu Casteller obrirà les seves portes, per primer cop en aquesta fira, des de les 10 del matí fins a les 19 hores, de manera ininterrompuda amb tallers i visites teatralitzades. Els visitants també podran provar la primera experiència immersiva per viure una diada castellera des de dins i sentir el vertigen d’una enxaneta amb ulleres virtuals.

Durant els matins del 6 i 7 d’agost, d’11 a 13 hores, la Plaça Pere Català Roca acollirà un taller de manualitats especialment dissenyat per als més petits. Sota el nom Fes el teu Mocador Casteller, està pensat per a infants de 3 a 8 anys i ofereix una oportunitat única per als nens i nenes d’expressar la seva creativitat tot decorant el seu propi mocador casteller. És una activitat perfecta per aprofitar les vacances escolars i gaudir d’una experiència educativa i divertida al mateix temps.

A les tardes, de 17.30 a 18.30 hores, els visitants tindran l’oportunitat de gaudir d’una experiència única amb la visita teatralitzada El Món Casteller d’en Joanet. Aquesta activitat ofereix una aproximació amena i divertida al món casteller, conduïda per en Joanet, un divertit personatge que combina el seu paper de casteller amb el de pagès, representant les arrels i els valors d’aquesta tradició bicentària.

La visita comença a la plaça del Blat, un indret històric on es van alçar els primers castells fa més de dos segles. Aquest recorregut és ideal per a famílies i especialment per a infants, ja que els permetrà descobrir d’una manera divertida i educativa la història dels castells i la seva importància cultural.

A més de poder visitar les exposicions permanents i temporals del museu, els més petits podran gaudir de l’espai de ludoteca, on s’oferiran diverses activitats especialment pensades per a ells. Aquest espai és una oportunitat per a les famílies que vulguin passar una estona agradable mentre els infants s’estrenen amb jocs i activitats educatives relacionades amb el món casteller.

És una manera perfecta de combinar l’aprenentatge amb la diversió, tot immersos en l’ambient de la Firagost. Durant la fira, el Museu Casteller de Catalunya i la Cambra de Comerç de Valls estableixen col·laboracions per promocionar el món casteller.

D’aquesta manera, els visitants del Mercat de Vins i Caves de l’Alt Camp podran adquirir vals 2x1 per visitar el museu. A més, els guanyadors dels concursos de les curses de sacs d’avellanes, rebran com a premi dues entrades dobles amb experiència enxaneta 360.

Enxaneta 360

Des del 22 de març, el museu disposa de la primera experiència immersiva total, els castells com no els ha viscut mai. Un projecte audiovisual i interactiu que permet reviure en primera persona les sensacions, emocions i vertigen de l’última diada castellera de Santa Úrsula gràcies a ulleres de realitat virtual amb imatges en alta resolució gravades a 360 graus i també d’altres en format estereoscòpic (3D).

El visitant podrà gaudir d’aquesta experiència immersiva inèdita situant-se a la mateixa plaça del Blat, quilòmetre zero del món casteller, i viatjar al 22 d’octubre de 2023 per la Santa Úrsula de Valls per tal de reviure els dos 4 de 9 sense folre descarregats per la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

Amb les ulleres de realitat virtual i imatges que li donaran una visió completa a 360 graus l’espectador podrà veure la carregada i descarregada dels dos 4 de 9 sense folre. L’audiovisual dona l’opció de moure’s de manera interactiva per diversos punts de vista per transportar a l’espectador a una experiència única.

