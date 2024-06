La Joves s’estrena al Pati i la Vella repeteix a Tarragona

Valls, Tarragona i L’Hospitalet de Llobregat han vist el 3 de 9 amb folre aquest cap de setmana gràcies a les dues colles de Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca. Per als Verds és el sisè de la temporada, per a la Vella el segon i per a la Joves el primer. Si parlem d’estrenes és d’obligada referència també el 5 de 8 que els Minyons de Terrassa van descarregar a L’Hospitalet, un pas endavant pels egarencs a 20 dies de celebrar la seva diada de festa major.

A la Diada del Pati tothom va complir amb els objectius previstos. Cap sorpresa ni cap decepció. El guió previst començant per la colla de casa, la Joves, que tenia clar que tocava estrenar el 3 de 9 amb folre. Ho va fer a la segona ronda després de descarregar per començar novament el 4 de 8 amb el pilar, que havia fet per primera vegada enguany fa uns dies abans a La Selva del Camp.

Estrenar el castell de nou ja és un clàssic del Pati per a la Joves i és que els anys 2018, 2017, 2012, 2001 i 2000 ha estat l’escenari del debut amb el 3, com també ha passat amb el 4 de 9 amb folre els anys 2015, 2014, 2013, 1999 i 1998. Van tancar l’actuació novament amb el 2 de 8 amb folre i el pilar de 6. Ara toca tancar-se al local i preparar la doble actuació de festa major, Completes i Sant Joan, on tocarien noves estrenes començant pel 5 de 8.

El ritual dels pròxims dies per a l’altra colla vallenca, la Vella, serà el mateix: assajos habituals i un extra dissabte vinent. Manel Urbano, el cap de colla, va repetir a Tarragona la millor diada de la colla aquesta temporada, que ja havia assolit al Vendrell: 3 de 9 amb folre, 5 de 8, 4 de 8 amb el pilar i pilar de 7 amb folre.

No va insistir amb el 4 de 9 amb folre que va desmuntar a la Diada de les Campiones i que queda pendent pel 23 o 24 de juny. La reiteració dels castells de la gamma alta de vuit apunta a la gamma extra de cara a Sant Joan, un fet habitual des de 2014.

La Vella vallenca era la convidada a la Diada 1885 dels Xiquets de Tarragona que van mostrar novament alguns dubtes amb la canalla. El cap de colla ja aventurava durant la setmana que podria haver inconvenients tenint en compte algunes colònies que condicionaven les alineacions.

Tot i els entrebancs, van tornar a descarregar el 5 de 8, com havien fet uns dies enrere a Valls, acompanyat pels dos bàsics de vuit (3 de 8 i 4 de 8). D’aquesta manera, l’estrena del castell de nou podria arribar per Sant Joan a la plaça de la Font.

Vila-seca va acollir a les altres tres colles tarragonines en la diada del bateig dels Xiquets locals. Tant la Jove, com la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, com els Xiquets del Serrallo van aprofitar per seguir rodant castells ja fets enguany. Dels primers cal destacar el 4 de 8 amb l’agulla i el pilar de sis, dels segons el 5 de 7 i dels tercers el 4 de 7 amb l’agulla.

Abans de Sant Joan, la Jove encara té la seva diada del local dissabte vinent amb l’interès de saber si repetiran el castell de nou que van fer a La Selva del Camp. Les altres dues ja tenen el cap posat en el 24 de juny. Els Xiquets de Vila-seca van poder completar el 3 de 6 i el 3 de 6 amb l’agulla, però es va resistir el 4 de 6.

Del cap de setmana, destaca també la diada d’aniversari de la Jove de L’Hospitalet, on els Castellers de Vilafranca van repetir el 3 de 9 amb folre com ja havien fet la temporada passada i els Minyons de Terrassa van fer el seu primer 5 de 8 de l’any.

A la colla egarenca només li queda una actuació (dissabte vinent a Barcelona) abans de la seva festa major, que se celebra l’últim cap de setmana de juny. És l’única colla de les grans del panorama casteller que encara no ha estrenat el castell de nou.