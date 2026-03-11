Viral
El poble de Tarragona entre els millors d’Espanya per veure camps d’ametllers florir
National Geographic recomana aquest municipi de la província pels camps fruiters que l’envolten
National Geographic ha inclòs Tivissa, a la comarca de la Ribera d’Ebre, entre les destinacions més recomanades d’Espanya per a gaudir de la floració dels ametllers. Cada any, els camps fruiters d’aquest municipi ofereixen un espectacle natural que combina els ametllers florits amb els cirerers i altres cultius de la zona.
Els visitants que recorrin Tivissa durant aquest període poden passejar o muntar en bicicleta pels horts, gaudint d’un tapís floral que s’estén al llarg de la vall regada pel riu Ebre. El contrast entre les flors, el verd dels cultius i la silueta de la muntanya crea imatges úniques, perfectes per a la fotografia i naturalesa.
A més de la naturalesa, Tivissa ofereix un ric patrimoni històric. Entre els llocs que poden visitar-se es troba el poblat ibèric del Castellet de Banyoles, així com restes medievals al centre del poble, incloent els portals de l’antiga muralla i l’església de Sant Jaume. Aquesta combinació de cultura i paisatge converteix el municipi en una destinació ideal per a escapades de cap de setmana.
La floració dels ametllers sol coincidir amb finals de febrer i principis de març, depenent de la climatologia, i és un dels primers avisos de la primavera a Catalunya. Tivissa, encara que no és tan coneguda com altres zones d’ametllers a Espanya, ofereix un entorn més tranquil i menys massificat.