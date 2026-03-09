Diari Més

D’un poble de Tarragona a la passarel·la de Nova York: el taller que converteix fulles en joies

El taller ANH Studio, fundat per Alba Navarro, participa per tercera vegada a la New York Fashion Week

Les joies d’ANH Studio van deixar de ser simples complements i van passar a integrar-se estructuralment als vestits.Lily Jay

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas RamírezRedactor

L’estudi de joieria artesanal ANH Studio, amb seu a Torredembarra, ha portat les seves creacions per tercera vegada a la New York Fashion Week de la mà de la firma novaiorquesa FFORME, dirigida per la dissenyadora Frances Howie. Les peces van formar part de la col·lecció Fall/Winter 26, presentada al febrer en un dels escenaris més influents de la moda internacional.

En aquesta edició, les joies d’ANH Studio van deixar de ser simples complements i van passar a integrar-se estructuralment als vestits, suspeses en cèrcols martellejats a mà que s’incorporen al mateix disseny de la peça. Cada peça aporta textura i presència, convertint-se en un element essencial del look.

La tècnica utilitzada, electroforming, permet recobrir fulles i flors reals —prèviament assecades o liofilitzades— amb bronze i plata, conservant cada detall orgànic i obtenint una pàtina daurada envellida. El resultat són peces úniques que transformen la matèria efímera de la naturalesa en objectes permanents d’art i joieria.

Darrere del projecte es troba Alba Navarro Hierro, fundadora d’ANH Studio, dissenyadora i artista interdisciplinar. Després de residir gairebé una dècada a Brooklyn, va tornar amb l’objectiu de mantenir un diàleg creatiu amb la moda internacional mentre desenvolupa el seu treball des de Tarragona.

La col·laboració ha rebut cobertura en mitjans de referència com Vogue, Fashionista i WWD, que van destacar els embelliments realitzats amb fulles i roses reals com un dels elements més singulars i conceptuals de la col·lecció.

