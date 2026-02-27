OCI
PortAventura World inicia la temporada sense el Dragon Khan operatiu i sense data de reobertura
El Carnaval dona el tret de sortida a l'obertura del parc temàtic
Ja és oficial. L'atracció emblemàtic de PortAventura World, el Dragon Khan, no està llest per l'inici de temporada del parc. Aquesta tarda els primers visitants podran gaudir del parc temàtic que obre ambientat en el Carnaval. Del 27 de febrer al 22 de març els clients gaudiran d’espectacles i animació exclusius amb la participació de cinc comparses de Tarragona.
Però la pregunta que molts es feien era si les obres de renovació de la mítica roller coaster estarien acabades. El passat 7 de gener, amb el parc tancat, es va començar amb el retrack parcial del vertical loop i del cobra roll de la muntanya russa, que ja forma part de l'sky line de la Costa Daurada. Els treballs de renovació, que són els més importants en la història del parc, s'han fet per allargar la vida útil de l’atracció sense modificar l’experiència del visitant.
Segons han confirmat des de PortAventura World els treballs encara no han finalitzat i tampoc han donat cap data de previsió per a la seva reobertura. El que si han explicat és que el Shambhala si que obrirà amb normalitat. Aquesta atracció ambientada en una expedició a l'Himalaya és la més propera al Dragon Khan i es temia que tampoc pogués obrir a l'inici de temporada per les tasques de renovació de la muntanya russa vermella. Finalment, l'esforç dels operaris ha permès que estigui llesta per a l'obertura d'aquest 27 de febrer.
Novetats per 2026
Les novetats de la temporada de PortAventura World arribaran aquest estiu. Aquestes reforçaran l'experiència d'aventura del visitant i ampliaran l'oferta d'entreteniment familiar. El resort estrenarà Coral Bay, La Leyenda Perdida, una nova zona aquàtica al Caribe Aquatic Park, i Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una experiència d’exploració immersiva a l’emblemàtica àrea de la Polynesia.
Està previst que el Caribe Aquatic Park obri les portes el proper 23 de maig i ho faci amb la nova àrea de 6.000 metres quadrats ambientada en una badia pirata emergida després de segles sota el mar. L’espai combinarà una cuidada tematització amb propostes pensades per a totes les edats, consolidant l’aposta de PortAventura per experiències familiars diferencials dins del panorama europeu.
Aquesta comptarà amb una water coàster familiar única a Europa i una piscina d’aventures amb una pista d’obstacles aquàtica dissenyada per gaudir-se en grup, presentada com inèdita a escala mundial. La zona es completarà amb nous tobogans i un restaurant temàtic.
La segona gran novetat de l’estiu serà Makamanu Jungle, The Adventure Trek, una nova experiència a l’aire lliure que transformarà la zona de la Polynesia. Lluny del concepte d’atracció tradicional, la proposta convida a explorar la jungla a través de senders, passarel·les i ponts penjants integrats a l’entorn natural.
Pensada per a un públic familiar, Makamanu Jungle proposa un recorregut actiu amb petits desafiaments que fomenten l’exploració i l’esperit aventurer. El nou espai recupera l’essència de l’enclavament on durant anys es va celebrar l’espectacle Aves del Paraíso, desaparegut el 2024, reinterpretant-lo des d’una perspectiva més participativa i experiencial.