L’empresa multinacional que amplia fins els 40.000 m² la seva plataforma logística a Tarragona

Global-Talke, companyia especialista en solucions logístiques per a la indústria química, ha assolit l’ocupació total de la seva plataforma logística al Polígon Industrial de Constantí després de formalitzar l’arrendament dels últims 20.000 metres quadrats de la nau, sumant així 40.000 m² de superfície.
La nau, propietat de Nuveen Real Estate, és un actiu d’última generació dissenyat sota alts estàndards de sostenibilitat, eficiència energètica i seguretat, amb certificació BREEAM Very Good. Entre les seves característiques destaquen la il·luminació LED, l’aprofitament de llum natural i la normativa de càrrega de foc de Riesgo Alto Tipo 8, el que la converteix en un espai idoni per a productes químics i industrials.
La seva ubicació estratègica al Polígon Industrial de Constantí permet connexions ràpides amb l’AP-7 i l’AP-2, facilitant el transport cap a Barcelona, Llevant i Saragossa. A més, la seva proximitat al pol químic més gran del sud d’Europa reforça el seu atractiu per a operadors logístics especialitzats.
L’arrendament dels últims 20.000 m² se suma a la implantació inicial de Global-Talke a la mateixa nau l’octubre de 2024, consolidant així la seva presència en l’actiu i responent a l’augment de la demanda de serveis logístics industrials a Tarragona i els seus voltants.
El mercat logístic a la tercera corona sud de Catalunya registra actualment un alt nivell d’absorció, amb 24.000 m² disponibles a Constantí, mentre que l’oferta global a la zona ascendeix a 211.000 m², concentrada principalment al Polígon Industrial de Valls. Aquesta escassetat de producte disponible en enclavaments estratègics reforça l’interès per actius consolidats i ben ubicats.