El projecte que transformarà Salou: urbanitzarà 65.000 m², unirà la ciutat i estarà llest el 2028
El consistori haurà de rebaixar de dotze a nou plantes un edifici d’habitatges per tirar endavant el projecte
El nou Eix Cívic de Salou comença a veure la llum. El projecte transformarà gairebé 3 quilòmetres de la ciutat, unint zones separades històricament per les vies del tren, i apostarà per habitatges per donar vida a l’eix urbà.
Un dels canvis més destacats és que un edifici d’habitatges inicialment previst amb 12 pisos passarà a tenir nou altures per restriccions del Ministeri d’Habitatge. La intenció és evitar els anomenats «edificis pantalla» a prop del mar i cuidar l’skyline de Salou.
En total, s’urbanitzaran 65.000 metres quadrats, dedicant el 90% a nous habitatges. A més, es conservaran elements històrics com l’antiga estació del Carrilet i espais naturals com la pineda del carrer del Carril. La nova plaça de Torre Vella serà el cor del projecte, amb jardins, punts d’ombra i un aparcament subterrani sota terra.
L’Eix Cívic també incorporarà el pas del nou tramvia del Camp de Tarragona. Això permetrà millorar la mobilitat, connectar amb Cambrils i facilitar el pas de vianants i vehicles de manera segura. Cinc traçats per als vianants partiran des de Torre Vella, connectant Barenys i Cambrils amb zones verdes i espais de lleure.
El projecte es desenvoluparà en quatre fases, començant per la plataforma del tramvia i continuant amb l’adaptació d’accessos i urbanització definitiva. S’espera que les obres comencin a finals d’aquest any i acabin el 2028, amb un pressupost de més de 14 milions d’euros.