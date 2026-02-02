Viral
L’històric forn de Riudoms que abaixa la persiana: famós per les seves coques de recapte
L’obrador tanca les seves portes, però les seves coques de recapte seguiran disponibles en altres punts de venda
Riudoms s’acomiada d’un dels seus referents gastronòmics. El Forn Domingo, conegut per les seves coques de recapte, ha anunciat que, a partir d’aquest dilluns, tancarà la seva botiga al públic després de més d’un segle d’història familiar. La decisió respon a un canvi estratègic, centrat exclusivament a la producció del seu producte estavella.
Des de 1910, el Forn Domingo ha estat una empresa familiar on cada generació ha aportat el seu toc personal. Durant dècades va estar ubicat al carrer Major, al nucli antic del municipi, fins al seu trasllat el 1998 a la Avinguda Francesc Macià.
La coca de recapte sempre ha estat la joia de la casa. Elaborada amb productes de primera qualitat i cuita amb clofolla d’avellana, es distingeix pel seu sabor autèntic i la seva massa mare tradicional. Tant els locals com els visitants la consideren imprescindible ja que, segons ressenyes de clients, es tracta de la “millor coca de recapte” que han provat, fins i tot, en la seva versió congelada que permet gaudir-ne en qualsevol moment.
A més de les coques de recapte, el Forn Domingo destacava per altres especialitats, com el pa d’aigua de mar, pizzes i pastisseria artesanal. Tanmateix, la nova etapa de l’empresa prescindirà d’aquests productes i del servei de cafeteria per concentrar tots els seus recursos en l’excel·lència del seu producte més emblemàtic.
Malgrat el tancament de la botiga, l’empresa assegura que les seves coques continuaran disponibles a través d’una xarxa de punts de venda que s’anunciarà pròximament. “Això no és un final, ni un adeu: és un pas endavant per millorar encara més la qualitat de la nostra especialitat”, assegura el comunicat publicat a les xarxes socials.
Amb una valoració de 4,3 sobre 5 a Google i més de 230 ressenyes, el Forn Domingo deixa una empremta inesborrable a Riudoms. El seu llegat, centrat en la tradició i la qualitat de la coca de recapte, continuarà sent un símbol gastronòmic del municipi, ara enfocat en conquerir paladars més enllà de la seva botiga física.