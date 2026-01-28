POLÍTICA
L'alcalde d'Altafulla denuncia noves amenaces: «Vigila cuando vuelvas a casa despues del pleno»
El batlle confirma que es presentarà per a les properes eleccions del 2027 amb ERC «perquè estem contents amb la feina feta»
L’alcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, ha denunciat, un cop més, que continua rebent missatges anònims amb amenaces. Aquest cop el missatge el va rebre mentre estava al ple municipal, dilluns al vespre. El text, procedent d'un número de telèfon del Regne Unit, posava: «Vigila cuando vuelvas a casa despues del pleno».
El batlle (L’EINA-ERC) lamenta que «missatges com aquest són habituals a la política altafullenca» i denuncia que ha viscut més d'una situació on s'ha vist implicat algun altre membre del seu entorn familiar, inclosos els seus fills.
L'assetjament que pateix Jordi Molinera es remunta a fa cinc anys. El desencadenant, segons explica el batlle, va ser quan van guanyar les eleccions. «A algú no li ha fet gràcia», motiu pel qual haurien iniciat una «campanya d'assetjament» contra ell. Tot i això, assegura que no és l'únic que ha rebut amenaces ja que hi ha «membres de la formació republicana, treballadors públics, veïns del municipi i del teixit associatiu que també han estat víctimes».
Molinera confessa que «personalment, ja no m'afecta» perquè són molts anys de lluita i assegura que els autors dels anònims «no aconseguiran que dimiteixi». L'únic que tem és que les amenaces algun dia acabin traspassant les xarxes.
L'alcalde d'Altafulla va interposar una denúncia quan va començar l'assetjament, la qual continua activa. Per això, guarda tots els missatges que rep, per aportar més proves i per intentar que les autoritats identifiquin als autors i si cal prendre noves accions. De moment, el sistema judicial no ha actuat, tot i que ell si té sospites de les persones que hi poden haver-hi al darrera.
Jordi Molinera va decidir publicar a les xarxes socials el missatge «perquè la gent vegi que continuo rebent amenaces». «He rebut amenaces de números de telèfon procedents de Nigèria, des de comptes de correus falsos, missatges on em diuen que miri sota el cotxe abans de pujar i inclús, vídeos on apareix una persona amb la cara tapada i proferint amenaces», afirma. «Això queda fora de la llibertat d'expressió», confessa.
Actualment, el batlle té una denúncia on se l'acusa d'haver contractat un servei d’advocats per part de l’Ajuntament d’Altafulla per la seva defensa en un procediment judicial. Molinera assegura que les amenaces li venen per ser l'alcalde, per la qual cosa «necessito eines per poder-me defensar com a tal» i ha afegit que «el jutjat encara no m'ha comunicat res».
Mirada posada en les eleccions 2027
Tot i el malestar que li suposa aquesta situació, Jordi Molinera es mostra ferm i afirma que «no plegarem» del govern municipal. De fet, està decidit a presentar-se com a candidat per les properes eleccions de 2027, ja que està content amb la feina que ha fet al capdavant del consistori.
Molinera assegura que, tot i governar amb minoria, «no hem perdut cap votació». Per això, «tenim ganes de seguir», ha finalitzat.