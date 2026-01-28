ELECCIONS 2027
L'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, es tornarà a presentar per ERC a les properes eleccions
El batlle assegura que estan contents amb feina feta tot i governar en minoria
L'alcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, ha avançat a Diari Més que es tornarà a presentar com a candidat de L’EINA-ERC, per a les properes eleccions del 2027. El batlle assegura que està content amb la feina que ha fet al capdavant del consistori i per això «tenim ganes de seguir».
Molinera, actualment, governa en minoria però «no hem perdut cap votació». «Estar en minoria no significa no poder fer coses», ha afegit el batlle.
Jordi Molinera es troba al capdavant de l'Ajuntament d'Altafulla des de fa dos mandats. Després de les eleccions del 2019, Molinera va ser coalcalde amb Alba Muntadas.