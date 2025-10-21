Política
L’alcalde d’Altafulla nega cap espionatge a veïns crítics
L’alcalde acusa les filtracions per la campanya d’assetjament que pateix el grup d’ERC: «És una estratègia per tapar les misèries d’algú més»
La història d’assetjament contra l’alcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, ha obert un nou capítol després de la publicació d’un article al diari ABC aquest dilluns. El rotatiu afirmava que l’alcalde, líder del grup polític EINA i vinculat a ERC, «ha gastat 17.968 euros al contractar detectius i despatxos legals per espiar els veïns de la localitat que el critiquen», basant-se en un informe filtrat i diverses factures publicades per l’Ajuntament.
L’alcalde ha desmentit els fets, argumentant que es tracta d’una campanya per «enderrocar» l’actual govern. Molinera assegurava en una entrevista amb Rac1 que «només es van contractar serveis de videovigilància», una mesura que també van aplicar els Comuns durant l’anterior legislatura l’any 2022. El consistori va contractar una empresa per valor de 4.658 euros l’any 2024 amb la intenció de gestionar la videovigilància del Casal La Violeta, segons ha explicat l’alcalde i s’especifica a les factures.
En el cas dels pagaments relacionats amb l’assetjament, el diari ABC esmenta dos factures més, de les quals, segons l’alcalde, només té constància d’una. Segons aquest mitjà, entre desembre del 2023 i gener del 2024, l’Ajuntament va pagar 6.655 euros per a la contractació dels serveis de FA Digital Law & Media Services SL, una oficina d’advocats especialitzats en dret tecnològic.
En resposta als dos pagaments, l’alcalde assegurava que corresponen a un servei contractat durant els primers mesos de la seua entrada al govern, després de la victòria electoral del 2023. L’empresa es va contactar per gestionar l’assetjament personal contra l’alcalde a les xarxes socials i va identificar els autors. «Hi ha algú que no ha acceptat els resultats democràtics. «És una campanya per intentar que acabem», ha explicat Molinera.
Tapar misèries
Fins al moment, les denúncies presentades han estat qualificades «d’insuficients» per part dels jutjats. Encara que els Mossos d’Esquadra i les direccions generals dels grups polítics (com ERC) en l’àmbit nacional tenen coneixement dels fets, no s’ha actuat en conseqüència malgrat considerar la gravetat dels fets.
«Al cap i a la fi, tenim la sensació que tot és una estratègia per tapar les misèries d’algú un altre», ha indicat al Diari Més Jordi Molinera. Des de fa cinc anys, l’Ajuntament i diversos veïns del municipi continuen patint assetjament, però l’alcalde d’Altafulla ha insinuat que, ara mateix, només saben «qui no hi ha darrere», fent menció del grup municipal del PSC. L’alcalde no ha volgut fer declaracions sobre Junts o Comuns, però esmenta que tenen coneixement d’un número de telèfon «d’algú vinculat a la política», que ha enviat missatges d’amenaça per xarxes socials.