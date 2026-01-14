VIRAL
Nou aparcament a l’estació del Camp de Tarragona: es pot aparcar gratis?
ADIF habilita un pàrquing provisional mentre es projecta un aparcament definitiu amb 600 places
L’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona disposa des d’ara d'un nou aparcament gratuït al costat de la terminal ferroviària. ADIF ha posat en servei aquest pàrquing provisional, amb 126 places, amb l’objectiu de millorar l’accés dels viatgers a una estació que durant anys ha mancat d’una alternativa gratuïta per deixar el vehicle.
Fins ara, els viatgers només comptaven amb un aparcament de pagament o recorrien a l’estacionament irregular al voral de la carretera d’accés, una pràctica habitual durant anys que generava problemes de seguretat. Amb l’obertura del nou pàrquing, ADIF ha prohibit aparcar fora de les zones habilitades mitjançant senyalització específica i la col·locació d’elements físics al llarg de la via.
L’aparcament posat en servei té caràcter provisional i s’ha condicionat en uns terrenys annexos a l’estació. Encara que ja es troba operatiu, l’espai es troba pendent de completar algunes millores, com la instal·lació de sistemes de videovigilància, la millora de l’enllumenat i un reforç de la senyalització interior i exterior.
Aquesta actuació es concep com una solució temporal mentre s’impulsa la construcció d’un aparcament definitiu de baix cost, que està previst que compti amb al voltant de 600 places. L’objectiu és donar resposta a l’elevada demanda d’estacionament en una estació situada lluny dels principals nuclis urbans i utilitzada diàriament per centenars de viatgers.
El projecte del futur pàrquing anirà acompanyat de noves actuacions viàries. El Govern preveu construir una rotonda als voltants de l’estació que permetrà connectar l’aparcament definitiu amb un nou tram de carretera i facilitar l’accés des de la TP-2031. La redacció del projecte d’aquesta infraestructura viària ja ha estat licitada aquest mes de gener.
La posada en funcionament de l’aparcament gratuït, i vigilat, busca posar fi a l’estacionament irregular a la carretera d’accés, un problema històric que, a més de riscos per a la seguretat, ha derivat en repetits robatoris a l’interior de vehicles.