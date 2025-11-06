Viral
El poble de Tarragona que aquest cap de setmana viatja al passat per reviure l’arribada d’Alfons XIII
Tallers, mercats, cercaviles i visites guiades completaran la programació al llarg del cap de setmana
Els Pallaresos es prepara per a un cap de setmana molt especial amb la celebració de les seves V Jornades Modernistes del Camp de Tarragona, centrades en l’any 1904. L’esdeveniment tindrà lloc els dies 8 i 9 de novembre, i l’espectacle principal serà la recreació de l’arribada del rei Alfons XIII a la vila, que comptarà amb la participació de prop de 200 persones caracteritzades d’època.
L’arribada real està programada per al dissabte i el diumenge a les 12:30 hores, amb inici des de la plaça de l’Era. Des d’allà es desenvoluparà un recorregut en processó fins a l’església del poble, on se celebrarà una breu cerimònia en el seu honor acompanyada per la coral local.
A més de la figura del rei, les Jornades oferiran l’oportunitat de conèixer personatges històrics i culturals dels Pallaresos, com el cuiner Ramón Rabaso, l’arquitecte Jujol o el mestre Gols, així com altres veïns del segle XX caracteritzats per a l’ocasió.
Entre les novetats d’enguany destaca el Carrer dels Oficis Antics, on es podran veure i aprendre oficis que avui pràcticament han desaparegut. Els visitants podran observar demostracions en directe i participar de forma didàctica en tallers d’arts i oficis antics, situats als carrers Alt i Mestre Gols.
Les jornades començaran aquest divendres amb la lectura del pregó al Centre Jujol, l’entrega dels III Premis Jujol, la presentació de la beguda oficial Lo Traguet, l’estrena del curtmetratge Que ve el rei i el IV Sopar Modernista, entre altres activitats. Al llarg del cap de setmana, tallers, mercats, cercaviles i visites guiades completaran la programació, oferint una experiència històrica completa per a tots els públics.