Tarragona o Astúries: una multinacional estudia on obrir la seva pròxima fàbrica de cotxes elèctrics
La companyia xinesa s’ha consolidat com a líder mundial en la fabricació de vehicles elèctrics i híbrids
La multinacional xinesa BYD, primer fabricant d’automòbils del gegant asiàtic, estudia obrir una fàbrica de cotxes elèctrics en terrenys del Port de Tarragona, encara que la zona concreta pertany al municipi de Vila-seca. Segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar el Diari Més, la companyia valora aquesta ubicació estratègica com una de les principals candidates per acollir la seva nova planta a Europa.
Fonts del Port de Tarragona indiquen que els terrenys oferts encaixen amb «l’estratègia d’industrialització de la Generalitat de Catalunya i amb una inversió vinculada a l’economia sostenible, com el sector de l’automòbil elèctric». A més, destaquen que aquest projecte estaria plenament «alineat amb els interessos del port dins de l’objectiu d’augmentar i diversificar els seus tràfics».
El Port de Tarragona col·labora activament amb la Generalitat de Catalunya, a través de l’agència Acció, per atreure inversions internacionals que impulsin la reindustrialització del territori. En aquest marc es mantenen contactes constants amb institucions i empreses xineses, entre elles BYD, que ara ha de decidir la ubicació definitiva de la seva futura planta.
L’opció de Tarragona-Vila-seca competeix directament amb Astúries, on també s’ofereix una zona portuària amb accés directe a les rutes d’exportació. Tanmateix, BYD també estudia altres alternatives europees, com Hongria i Turquia, països on la companyia ja té presència industrial o acords de cooperació en marxa.
Fundada el 2003, BYD s’ha consolidat com a líder mundial en la fabricació de vehicles elèctrics i híbrids endollables. Només el 2023 va vendre més de 3 milions d’unitats a tot el món, multiplicant per set les seves xifres respecte a 2020, impulsada per la creixent demanda de vehicles de nova energia a la Xina, que ja representen el 27,5% de les vendes del país.
Aquesta possible inversió s’emmarca en l’estratègia del Port de Tarragona per consolidar-se com a node logístic clau entre Europa i Àsia. Al setembre, l’Autoritat Portuària va firmar un acord de cooperació amb el China Construction Bank per atreure noves inversions i augmentar el tràfic marítim i ferroviari amb origen o destí a la Xina.