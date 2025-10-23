Viral
El poble de Tarragona on una multinacional low cost invertirà 20 milions i crearà 300 llocs de treball
El centre logístic tindrà 40.000 m2 i consolida Tarragona com un pol logístic estratègic en expansió
Al municipi del Pla de Santa Maria (Alt Camp), la multinacional danesa Normal, especialitzada en productes de cosmètica, higiene i gran consum a preus baixos, obrirà el seu primer centre logístic a Espanya. La inversió prevista supera els 20 milions d’euros i el projecte preveu la creació de 300 llocs de treball directes a la zona.
El nou centre, de més de 40.000 metres quadrats, s’ha llogat en modalitat lísing a l’operador inmologístic Logicor, i inclourà zones d’emmagatzemament en fred, així com 1.500 metres quadrats dedicats a oficines. Des d’aquestes instal·lacions, Normal gestionarà la distribució de productes cap a les seves botigues a Espanya, Portugal i el sud de França.
L’elecció d’aquesta ubicació respon tant a la seva connectivitat amb el sud d’Europa com a la disponibilitat de talent local, segons ha informat el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. El conseller Miquel Sàmper ha destacat que l’operació consolida el Camp de Tarragona com un pol logístic estratègic en expansió.
D'altra banda, el responsable logístic de l’empresa, Niels Katholm, ha valorat positivament la col·laboració institucional i l’interès mostrat per futurs treballadors. «Des del principi hem tingut una bona acollida per part de les institucions i ja veiem un alt interès per unir-se al projecte», ha assenyalat.
L’operació ha comptat amb el suport d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa, i ha estat assessorada per la consultora immobiliària Cushman & Wakefield. Des de Logicor, la directora general a Espanya, Pilar Valencia, ha subratllat que aquesta nova instal·lació reforça la seva aposta per oferir solucions logístiques alineades amb les necessitats del comerç diari.
Normal va iniciar la seva expansió a Espanya l'any 2023 amb la seva primera botiga a Madrid i actualment ja supera els 40 establiments al país. A nivell europeu, la cadena suma més de 900 punts de venda a nou països, consolidant-se com un dels grans operadors del sector retail low cost al continent.