Viral
Una mare de Vila-seca descobreix que l’autisme del seu fill ocultava una malaltia tractable
Zaida demana ajuda per cobrir els costos mèdics, així que ha llançat una campanya a la plataforma GoFundMe
Fa més d’una dècada que Zaida, mare de Jason, busca respostes al sofriment del seu fill, diagnosticat als dos anys amb autisme sever no verbal. Durant anys, ha viscut entre crisis diàries, infeccions, agressivitat i nits sense dormir. Tanmateix, sempre va sentir que hi havia alguna cosa més darrere d’aquest diagnòstic. «Això és part de l’autisme», li repetien els especialistes, però ella no va deixar de buscar una explicació.
Cansada de la falta de respostes, Zaida va prendre la iniciativa de costejar proves avançades i consultar amb especialistes. Després d’invertir més de 30.000 euros en estudis i tractaments, va rebre un diagnòstic revelador, ja que Jason pateix encefalopatia inflamatòria, també coneguda com a encefalitis autoimmune. Es tracta d’una malaltia en la qual el mateix sistema immunològic ataca el cervell, causant inflamació, alteracions de comportament i deteriorament cognitiu.
Les anàlisis van mostrar una disfunció als limfòcits T4 i T8, així com la reactivació de virus com Epstein-Barr. Això ha provocat un estat d’inflamació crònica que podria explicar gran part dels símptomes que s’havien atribuït exclusivament a l’autisme. Ara, Jason necessita una cirurgia per eliminar focus d’infecció, i posteriorment, tractaments immunològics especialitzats, com immunoglobulines intravenoses o plasmafèresi.
Zaida explica que, malgrat l’evidència clínica, la sanitat pública ha rebutjat el tractament, argumentant que no correspon dins del diagnòstic d’autisme. Aquesta negativa ha portat la mare a demanar ajuda per finançar els costos mèdics. Per a ella, no es tracta de negar l’autisme del seu fill, sinó de reconèixer que darrere hi ha una malaltia immunològica tractable que està sent ignorada.
Amb aquesta intenció, ha llançat una campanya a la plataforma GoFundMe, on ja ha recaptat més de 5.000 euros gràcies al suport de més de 200 persones. L’objectiu és cobrir la cirurgia, les teràpies immunològiques i la recuperació de Jason, amb l’esperança de millorar la seva qualitat de vida.