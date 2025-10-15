Comerç
Un gran supermercat obrirà al centre de Tarragona: tindrà pàrquing i 1.300 m2
La botiga tindrà seccions especialitzades de carnisseria, peixateria, xarcuteria, fruiteria i una zona de forn i brioixeria
Tarragona sumarà pròximament un nou supermercat de la cadena EuroSpar, que obrirà les seves portes a la carretera del Cementiri. Tot i que encara no hi ha data oficial d’obertura, al solar ja s’ha instal·lat un cartell anunciant la seva inauguració imminent, tal com ha publicat La Ciutat.
La nova botiga comptarà amb una superfície de venda de 1.300 metres quadrats i un aparcament amb capacitat per a 190 vehicles, fet que facilitarà l’accés tant a famílies com a visitants. Amb aquestes característiques, l’establiment busca convertir-se en un punt de referència comercial en aquesta zona de la ciutat.
El supermercat, segons la informació del mitjà esmentat anteriorment, inclourà seccions especialitzades de carnisseria, peixateria, xarcuteria, fruiteria amb productes de proximitat i una zona de forn i brioixeria.
La sostenibilitat serà un altre dels pilars del nou EuroSpar, que incorporarà il·luminació LED, equips de refrigeració eficients i plaques solars. A més, l’empresa ha començat el procés de selecció de personal per formar l’equip que gestionarà la botiga.