Viral
El poble de Tarragona que guarda l’última fàbrica d’agulles d’Espanya
La companyia, que suma quatre generacions, mou 25 tones anuals i exporta en una cinquantena de països
A Montbrió del Camp, un petit municipi del Baix Camp, es troba l’única fàbrica d’agulles de tot Espanya: Metal·lúrgica Folch. Aquesta empresa familiar, fundada el 1924, va celebrar l’any passat el seu centenari, consolidant-se com un referent al sector no només a nivell estatal, sinó també europeu, en ser una de les tres últimes fàbriques d’agulles que queden al continent.
Va ser l'any 1985 quan Jordi Folch, representant de la segona generació familiar, va agafar les regnes de l’empresa i va decidir apostar per l’especialització en agulles. Aquesta decisió va marcar un punt d’inflexió, ja que es van abandonar els articles de baixa producció i es van dissenyar màquines per automatitzar el procés.
Als anys 70, hi havia sis fàbriques d’agulles a Espanya. Una dècada més tard, Metal·lúrgica Folch era l’única que continuava operativa. La caiguda de la indústria tèxtil nacional, especialment dels tallers de camiseria —que van passar de ser 200 a només un a l’Estat— va afectar directament al negoci.
Malgrat la reducció del mercat tèxtil europeu, l’empresa manté acords amb grans firmes com Zara, Mango o El Corte Inglés, i exporta la meitat de la seva producció a països com Colòmbia o Mèxic, on la confecció continua sent forta. En total, la fàbrica produeix unes 25 tones anuals i factura al voltant d’un milió d’euros.
L’objectiu que l’empresa es va fixar, ara fa un any, és diversificar i créixer, per la qual cosa van començar a fabricar didals i cintes mètriques, productes que consideren complementaris a les seves tradicionals agulles. Aquesta nova línia ha estat impulsada per la quarta generació dels Folch, representada per Xavier Escaich.
Per commemorar el seu centenari, la companyia va llançar una línia de caixes metàl·liques «prèmium», que van coexistir amb els envasos tradicionals de cartró i plàstic. L’objectiu era reduir residus i elevar el valor afegit del producte. «Ens preocupa per què a Espanya hi ha tan poques empreses centenàries, mentre que al Japó hi ha més de 20.000» reflexionava Josep Maria Folch. A Montbrió, tanmateix, Metal·lúrgica Folch continua filant amb precisió una història que ja suma més d’un segle.