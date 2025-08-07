Societat
Les dues platges d’un poble de Tarragona que s’han colat entre les millors d’Espanya
Ambdues platges han estat considerades les dues millors de Catalunya i ara competiran per ser la millor del país
Dues platges de Salou han destacat al concurs organitzat per 20minutos, situant-se entre les més votades del litoral català. La platja Llarga, coneguda pel seu entorn natural i tranquil·litat, i la cala Penya Tallada, apreciada per la seva bellesa paisatgística, han captat l’atenció de residents i turistes.
Aquesta iniciativa no només promou la bellesa de les platges d’aquest municipi tarragoní, sinó que també busca posicionar Salou com un referent en turisme sostenible i de qualitat. La participació activa de la comunitat és fonamental per destacar aquests espais en concursos d’àmbit regional.
El concurs té per objectiu reconèixer les platges que destaquen per la seva bellesa, serveis i compromís amb el medi ambient. Les dues platges més votades de Catalunya, les dues de Salou, han accedit a la gran final estatal, on competiran amb les guanyadores de la resta de comunitats autònomes per aconseguir el títol de Millor Platja d’Espanya 2025.
Aquest tipus de reconeixements reforcen la imatge de Salou com un destí turístic que cuida i valora el seu patrimoni natural. A més, incentiven altres municipis a seguir l’exemple i apostar per la conservació i promoció dels seus espais costaners.
Amb la mirada posada a la final nacional, on es pot votar fins el proper 15 de setembre, Salou espera que la participació ciutadana continuï sent un pilar fonamental en la promoció de les seves platges i aconseguir així el títol a la millor platja del país.