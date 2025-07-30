Societat
Salou recorda amb un minut de silenci els dos menors ofegats a la platja Llarga
La Policia Local recorda que el mar es trobava alterat aquest dimarts i demana prudència als banyistes
Salou ha recordat els dos menors de nacionalitat britànica ofegats aquest dimarts a la platja Llarga en un minut de silenci celebrat aquest migdia a les portes de l'Ajuntament. El cap de la Policia Local, José Luis Gargallo, ha explicat que els agents es van trobar amb tres persones que tenien dificultat per sortir del mar i que els van treure de l'aigua.
Tot i que els van fer les maniobres de reanimació al nen i nena, d'11 i 13 anys, no els van poder salvar. L'inspector ha assenyalat que durant tota la jornada hi va haver bandera groga i que la mar es trobava alterada. «És una platja que presenta unes condicions òptimes pel bany el 99% de l'any, però ahir no va ser així», ha indicat. Gargallo ha demanat prudència als banyistes.
Tarragonès
L'equip de govern i els regidors de l'Ajuntament de Salou, conjuntament amb agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local, s'han aplegat aquest dimecres a les portes del consistori per fer un minut de silenci en memòria dels dos menors morts a la platja Llarga del municipi. El cap de la Policia Local ha recordat que el servei de socorrisme està actiu des de dos quarts de deu del matí fins a les vuit del vespre. Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'incident cap a tres quarts de nou quan el servei ja havia finalitzat.
«Quan els efectius van arribar-hi, hi havia tres persones amb importants dificultades per sortir del mar; als nens se'ls va fer totes les maniobres de reanimació, però sense èxit», ha subratllat Gargallo. Un dels agents que va participar en el rescat ha explicat que es van llençar al mar amb dos companys més i que van poder salvar al progenitor. «Vam fer tot el possible, al pare el vam posar en una zona segura, també vam treure la menor i li vam fer la reanimació, però sense èxit», ha asseverat el policia. I afegeix que li van fer les RCP fins que van arribar les unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Segons Gargallo, el pare s'havia empassat molta aigua i es trobava molt exhaust quan el van rescatar. «La parella tenia cinc fills, la mare es trobava a l'hotel amb els altres tres mentre que el pare estava amb els que van morir», ha assenyalat l'inspector. A més, ha apuntat que la família va accedir a la platja per la part esquerra, on hi ha el camí de Ronda. «Els forts corrents que hi havia i l'estat del mar va provocar que un dels morts aparegués a la platja Llarga, a uns cent metres, i l'altre just al costat de camí de Ronda», ha especificat el cap de la policia.
Bandera groga
Gargallo ha afirmat que hi va haver bandera groga durant tot el dia i que l'estat de mala mar es va mantenir durant tota la jornada. «Quan van passar els fets la situació era igual que una hora, dos, tres abans, és a dir, la mar estava brava», ha assegurat. Així mateix, ha assenyalat que un home alemany, de 54 anys, també va morir ofegat a Cambrils pràcticament a la mateixa hora, ja que la situació de mala mar es va repetir a tot el litoral. «Per això, és molt important que cal molta prudència al mar», ha afegit.
Preguntat sobre si implementaran alguna mesura per evitar i prevenir nous ofegaments, el responsable policial ha dit que estudiaran en profunditat tot allò que puguin millorar i si ho veuen necessari posaran en marxa millores.