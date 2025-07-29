Successos
Mor un home de 54 anys de nacionalitat alemanya després d'ofegar-se a la platja del Cap de Sant Pere, a Cambrils
És la catorzena víctima mortal a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu
Un home de 54 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dimarts després d'ofegar-se a la platja del Cap de Sant Pere, a Cambrils, segons ha informat Protecció Civil.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de l'incident passats dos quarts de set de la tarda, quan la platja es trobava sota vigilància i amb bandera groga. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat quatre unitats terrestres, però la persona no ha pogut ser reanimada.
Camp de Tarragona
Pep Santos Alasà
La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del succés amb la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Tarragona. Es tracta de la catorzena víctima mortal a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu, tres més que l'estiu passat.