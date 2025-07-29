Successos
Moren dos germans britànics d'11 i 13 anys després d'ofegar-se a la platja Llarga de Salou
El pare dels menors, que també havia entrat a l’aigua per ajudar-los, ha pogut ser reanimat
Dos germans de nacionalitat britànica d'11 i 13 anys han mort aquest dimarts a la nit després d'ofegar-se a la platja llarga de Salou. El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de l'incident cap a tres quarts de nou. Set unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un equip de psicòlegs activat pel mateix servei han atès l'emergència.
El pare dels menors, que també havia entrat a l'aigua, ha pogut ser rescatat i reanimat, ja que es trobava en aturada cardiaca quan l'han traslladat a la sorra. Segons avançava el Diari de Tarragona, després de les maniobres de reanimació li han pogut salvar la vida. Els serveis d'emergències també han intentat reanimar als menors que també han entrat en parada cardiaca un cop fora de l'aigua, però no han pogut fer res per salvar-los. L'home hauria entrat ajudar als menors que no podien sortir, a causa de l'onatge.
Amb aquestes dues víctimes, setze persones han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu el 15 de juny, les tres últimes aquest mateix dimarts al Camp de Tarragona. La xifra supera en 5 persones les víctimes registrades en el mateix període de l'any passat.
En aquest incident també han actuat la Policia Local de Salou, el cos de Mossos d’Esquadra i els Bombers de la Generalitat, que han activat cinc dotacions.