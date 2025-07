Torredembarra exigeix una solució al pas de trens amb mercaderies perilloses pel nucli urbà

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Torredembarra ha exigit al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible una solució al pas de trens de mercaderies perilloses pel nucli urbà, exposant la seva «profunda preocupació i malestar» per l’increment de combois que hi circulen.

L'alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha enviat una carta al secretari d’Estat per demanar una reunió urgent per abordar aquesta situació i per reclamar que se'ls inclogui en els grups de treball relacionats amb l’Estudi de Reconfiguració de la Xarxa Arterial Ferroviària de Tarragona. «La situació ha arribat a un punt de no retorn», ha afirmat el batlle després que un comboi carregat de gas difluoroetà es quedés aturat aquest dimarts dins del terme per una avaria mecànica.

Segons l'alcalde, tot i que no es va produir cap fuita, l’actuació dels cossos de seguretat i l’acordonament de la zona van generar «una gran alarma social entre la població». Des del consistori assenyalen que l'aplicació del tercer fil podria multiplicar per set el pas de trens amb mercaderies perilloses pel nucli, fet que agreujaria encara més, diuen, una «situació que ja és insostenible».

«No podem esperar que passi una tragèdia per prendre mesures. Ens trobem en una situació de risc permanent i cal actuar amb responsabilitat. A Torredembarra tenim tot el dret de viure sense por», ha afegit Pino, que també ha asseverat que no volen quedar al marge de les decisions que afecten la seva seguretat i el seu benestar. «Ja n’hi ha prou de promeses i silencis. Ara calen fets», ha manifestat Pino.

L'Ajuntament també se suma a les reivindicacions de plataformes com Mercaderies per l’Interior i Dignitat a les Vies, que denuncien el perill i les molèsties derivades del trànsit ferroviari de mercaderies per zones urbanes densament poblades.