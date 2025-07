«Aquest sistema va contra la vida»: una falsa alarma química reobre el debat sobre el pas de mercaderies

Moments de tensió i incertesa van sacsejar ahir al vespre els veïns de la zona propera a l'estació de tren de Torredembarra, arran de l’aturada d’un tren de mercaderies amb una possible fuita de gas. Tot i que finalment es va descartar qualsevol perill, l’episodi va posar en evidència una greu manca d’informació i una desatenció que agreuja una situació que ja denuncien fa anys.

«Ningú ens va avisar de res. Ens en vam adonar anant a la platja perquè vèiem els serveis d’emergència i escoltàvem sirenes», explica amb indignació Jaume Estévez, veí de la zona afectada. Ell i la seva família van decidir abandonar casa seva per precaució en detectar l’aturada del comboi i sentir rumors d’una possible fuita. Va explicar que cap autoritat es va dirigir a ells, que van haver d'informar-se ells mateixos i van avisar els veïns perquè, cadascú, prengués la decisió que cregués oportuna.

El tren, que transportava difluoroetà —un gas refrigerant—, va quedar aturat cap a les 20.30 h després que un soroll sospitós activés les alarmes. Durant més d’una hora, la por a una fuita química va paralitzar la circulació ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, afectant les línies R14, R15, R16 i R17. Bombers, Mossos i Policia Local van activar un protocol d’emergència mentre es valorava la situació. Finalment, la revisió va determinar que es tractava d’un problema mecànic relacionat amb els frens i no d'una fuita, permetent desactivar la prealerta TRANSCAT i recuperar el servei cap a les 22 h.

Tot i el desenllaç sense conseqüències, la inquietud entre el veïnat no s’ha esvaït. Estévez denuncia que viure tan a prop de les vies és un risc constant: «Som conscients que pot generar problemes i els sorolls ens afecten cada dia». De fet, explica que han instal·lat dobles vidrieres al seu domicili, ja que s'han arribat a mesurar fins a 103 decibels durant el pas de trens, quan el límit legal és de 65 de dia i 55 de nit, això sí, aquesta mesura s'ha fet amb instruments no homologats i podria tenir alguna desviació.

Per això, exigeix al Ministeri de Transports, una institució que els hauria de protegir però, «va en contra nostra», segons Estévez, una revisió a fons del model logístic de transport de mercaderies: «Aquest sistema va contra la vida, la salut i el patrimoni del territori» Declara mentre defensa que cal treure les mercaderies dels nuclis urbans de la costa i apostar per un model que tingui en compte l'orografia del territori i generi riquesa local. Recorda que ja el 2021 el Ministeri es va comprometre a fer un estudi de viabilitat per reubicar aquestes rutes, però no s’ha arribat a presentar mai.

Estévez denuncia també l'augment del volum de mercaderies perilloses que passen per Torredembarra: «Cada dia passen trens amb productes tòxics a tocar de cases i platges. Un accident aquí seria devastador.» comenta.

Finalment, Estévez critica l’estat obsolet de la infraestructura ferroviària: «Les vies són del 1865 i fa 20 anys era més ràpid arribar a Barcelona que avui», lamenta d'un sistema massa atrassat. Tot i això, valora positivament que molts ajuntaments, independentment del partit que els governa, donin suport a les reivindicacions veïnals i admetin la necessitat urgent de canvis profunds. Per això, reclama les inversions necessàries per transformar el model actual: reduir els riscos per a la salut i el benestar dels veïns, descongestionar el transport de mercaderies per carretera i impulsar un nou sistema logístic més segur, eficient i adaptat al territori.