Mercaderies per l’Interior alerta del risc del pas de trens de mercaderies per nuclis poblats

Mercaderies per l’Interior alerta del risc que suposa el pas de trens de mercaderies perilloses per nuclis poblats arran de l'incident que es va produir ahir a la tarda a Torredembarra. Per aquest motiu, demanen solucions provisionals per l’interior mentre és construeix la via definitiva. Des de l'entitat asseguren que la posada en funcionament del tercer fil multiplicarà el trànsit de mercaderies perilloses per set, amb trens més llargs i pesats que suposaran un increment del risc per a la població i la saturació d'una línia que ja presenta greus deficiències.

A més, Mercaderies per l’Interior demana que és paralitzi la construcció del tercer fil i s'agilitzi de manera urgent la construcció de les infraestructures ferroviàries essencials per a garantir la competitivitat i la sostenibilitat d’aquest territori. .

Un tren que transportava mercaderies perilloses es va detenir en l'estació de Torredembarra ahir a les 20.30 hores després que un soroll estrany en un dels seus vagons activés les alarmes per una possible fuita de gas difluoretano. Patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local, així com nombrosos efectius de Bombers, es van desplaçar al lloc per a avaluar la situació. També es va donar avís a Renfe i Adif per a tallar la circulació de trens en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Van quedar afectats tant combois regionals com trens de mitjana distància, generant un nou caos entre els viatgers.

Al final, després d'una exhaustiva revisió, es va comprovar que el soroll estaria motivat per un problema mecànic, possiblement en la zona de frens, per la qual cosa va desactivar la prealerta del TRANSCAT i es va restituir la circulació, passades ja les 22 hores.

La Plataforma Mercaderies per l’Interior avisa que el que en aquesta ocasió va quedar en un esglai pot convertir-se en una tragèdia qualsevol altre dia, pel risc que suposa que trens carregats amb mercaderies perilloses travessin nuclis densament poblats.