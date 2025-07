Aquest poble de Tarragona és el segon destí de platja més buscat a Espanya aquest estiu

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Salou, un conegut enclavament turístic de la Costa Daurada, s’ha posicionat com el segon destí de platja més sol·licitat pels viatgers a Espanya durant aquest estiu. Aquest municipi tarragoní atreu cada any a milers de turistes gràcies al seu clima mediterrani, les seves extenses platges de sorra fina i la seva àmplia oferta de lleure.

Entre els seus principals atractius destaquen, entre molts altres, el passeig Jaume I, el parc d’atraccions PortAventura World i les cales amagades com la Cala Crancs o la Cala Penya Tallada, ideals per a aquells que busquen una experiència més tranquil·la davant el mar.

Segons Atrápalo, Salou només ha estat superat en nombre de reserves per Mojácar, a Almeria, que encapçala el rànquing dels destins peninsulars més demandats aquest estiu. A aquest llistat també s’afegeixen clàssics com Benidorm (Alacant), Peníscola (Castelló) i Roquetas de Mar (Almeria), que completen el top cinc.

Un dels factors que destaca enguany és la creixent planificació anticipada per part dels viatgers. De fet, Mojácar se situa com el destí amb més antelació en les reserves, amb una mitjana de 131 dies. Aquesta tendència respon, segons els experts, a la recerca de millors preus, disponibilitat d’allotjaments preferents i més tranquil·litat a l’hora d’organitzar les vacances.

Quant als preus per nit, Peníscola lidera el rànquing dels destins més cars entre els cinc primers classificats, amb una tarifa mitjana de 269,43 euros per nit. El segueix Roquetas de Mar, on dormir costa entorn dels 253,72 euros de mitjana per nit. Malgrat aquests preus, la demanda en ambdós llocs continua sent alta, fet que evidencia el pes que continuen tenint aquests destins clàssics del litoral espanyol.

L’anàlisi de les reserves també dona una forta preferència per les illes, especialment per les Canàries, que concentra el 58% de les reserves de platja en territori insular. Dins de la península, comunitats com Catalunya continuen tenint un pes destacat, ja que en concentra més de la meitat de les reserves realitzades cap a les illes, amb un 52,43%.

Roberto Ramos, director de Producte i Operacions d’Atrápalo, ha assenyalat que enguany s’ha consolidat «una tendència molt marcada per part dels viatgers a planificar amb temps els seus viatges», destacant una mitjana de 109 dies d’antelació per a estades a les illes i de 123 dies per a les de la península. Un senyal clar, segons el directiu, de com ha canviat el comportament del turista espanyol en els darrers anys.