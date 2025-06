L’espectacular poble de conte que es troba a mitja hora de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

La província de Tarragona amaga molts racons desconeguts que sorprenen fins i tot a aquells que més la coneixen. Més enllà de la prestigiosa Costa Daurada i de municipis emblemàtics com Siurana o Miravet, existeix un petit poble ple d’encant que passa desapercebut per a molts: Aiguamúrcia. Situat a tan sols 30 minuts de Tarragona i Reus, aquest pintoresc municipi, envoltat d’exuberant vegetació, és un veritable tresor amagat a la comarca de l'Alt Camp.

Aiguamúrcia destaca pel seu entorn natural, banyat pel riu Gaià, i pel seu impressionant patrimoni històric. Un dels atractius més importants de la localitat és el Monestir de Santes Creus, un monestir cistercenc declarat Monument Nacional que atreu milers de turistes cada any. Però aquest poble ofereix molt més. El municipi està ple de castells medievals, com el castell d’Albà, Selma i Ramonet, així com una creu gòtica situada en el pont de Santes Creus, que també estan catalogats com a Béns d’Interès Nacional.

Per als amants de la naturalesa i el senderisme, Aiguamúrcia és el destí perfecte. El municipi compta amb nombroses rutes tant per a caminar com per a recórrer amb bicicleta, oferint als visitants l’oportunitat de gaudir de paisatges de vinyes i pobles propers. L’entorn natural de la zona, amb la seva abundant vegetació, fa d’Aiguamúrcia un lloc idoni per desconnectar i connectar amb la bellesa del paisatge.

L’origen del nom del poble està explicat a través de dues llegendes. La primera, d’origen romà, fa referència a la deessa Murtra, i es diu que el municipi inicialment va ser conegut com Aqua Murtra, nom que ha evolucionat al llarg del temps fins a convertir-se en Aiguamúrcia. L’altra llegenda és més urbana i estableix que l’aigua del riu Gaià perd el seu color verd quan arriba al poble, s'estanca i dona la sensació que "mor", d’allà el nom Aiguamorta, que amb el temps es va transformar en Aiguamúrcia.

Una recomanació de National Geographic



A més de la seva bellesa històrica i natural, el poble d'Aiguamúrcia ha estat recomanat per National Geographic com un dels llocs a visitar a prop de Tarragona. La prestigiosa revista destaca especialment la bellesa arquitectònica i paisatgística del poble, descrivint el municipi com un petit paradís envoltat de paisatges verds i ple d’història.

El Monestir de Santes Creus, considerat la joia de la corona d’Aiguamúrcia, és un dels principals motius pels quals el municipi ha guanyat reconeixement internacional. Així doncs, si busques una escapada única, allunyada de les multituds, i et ve de gust explorar un lloc ple d’història, naturalesa i encant, Aiguamúrcia és el destí perfecte. A tan sols mitja hora de Tarragona i Reus, aquest poble de conte t’espera per mostrar-te la seva bellesa i oferir-te una experiència inoblidable.