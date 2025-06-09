Gastronomia
El restaurant asturià de Tarragona on serveixen el cachopo amb una pala
Aquesta original forma de servir el menjar ha convertit el cachopo d’aquest restaurant en el més viral de la ciutat
El restaurant El Encuentro Asturiano, ubicat al número 38 del carrer Unió de Tarragona, s’ha convertit en un fenomen viral gràcies a la seva sorprenent i divertida manera de presentar el seu plat estrella: el cachopo. En lloc del clàssic emplatat, els cambrers el serveixen en una gran pala, un detall que no només arranca somriures, sinó que també ha captat l’atenció de centenars de persones a través de les xarxes socials.
Aquesta curiosa posada en escena ha catapultat el local entre els més populars de la ciutat, atraient tant veïns com turistes que acudeixen atrets per la fama del peculiar cachopo. Fins i tot alguns jugadors del Nàstic de Tarragona, com Pablo Fernández i Óscar Sanz, s’han deixat veure al restaurant per a gaudir d’aquesta experiència gastronòmica.
A més del cridaner servei, el que realment ha conquerit els clients és la varietat de cachopos que ofereix el restaurant. Fins a set versions diferents es poden trobar a la seva carta, des del clàssic de pernil i formatge fins a combinacions més innovadores com el de cecina amb formatge de cabra. També inclouen una opció sense gluten, pensada per a persones celíaques.
Per a aquells que prefereixen una ració més lleugera -el cachopo normal és ideal per a dues o més persones-, El Encuentro Asturiano també ofereix menús amb “cachopines” individuals. Això sí, la carta del restaurant no es queda només en els cachopos. La seva proposta gastronòmica inclou un ampli ventall de tapes i plats tradicionals del nord d’Espanya, com xoriços a la sidra, braó de porc, patates al cabrales o botifarró, a més d’hamburgueses, entrepans i plats combinats.
Amb més de 1.600 valoracions a Google i una puntuació mitjana de 4,4 sobre 5, El Encuentro Asturiano s’ha consolidat com un dels restaurants més recomanats de Tarragona. La seva particular manera de servir el cachopo no només ha impulsat la seva visibilitat online, sinó que ha reforçat la seva identitat com un racó autèntic del nord en una ciutat com Tarragona.