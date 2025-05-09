Cultura
La FiM de Vila-seca comença la seva edició més professional
Un total de 170 artistes emergents i familiars visiten el municipi fins diumenge amb un total de 72 actuacions
La Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca (FiM) ja ha engegat la seva 21a edició i enceta també la seva «etapa de consolidació». Així ho creu Manuela Moya, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vila-seca, qui ressalta l’activitat professional com un «una baula fonamental de la fira».
Aquest és un dels punts que agafa més rellevància aquest any, ja que ‘l’espai PRO’, reservat a les trobades entre artistes, programadors i productors, compta amb més superfície i una nova carpa pel desenvolupament d’activitats professionals. A més, el festiva compta aquest any amb una vintena «d’antenes», és a dir, altres festivals i associacions culturals que col·laboren amb Vila-seca.
Tarragonès
Tots els concrets, artistes i ubicacions de la FiM de Vila-seca 2025
Pep Santos Alasà
Per tot, la regidora considera que aquest és «el millor festival per identificar tendències». Aquesta edició té també una important mirada al futur, sota un lema que diu que «el tens a tocar». En aquest sentit, Moya remarca la voluntat de «continuar i millorar» de cara a futures edicions.
Més enllà de l’activitat professional, aquesta FiM també ha crescut en propostes artístiques, arribant fins a 72 actuacions i 170 artistes. Com és habitual, la programació s’ha dissenyat prioritzant «les escenes emergents», deixant també un pes important a la «feminització a l’escenari i les identitats no normatives». Alguns dels noms destacats dins la programació emergent són FADES, Gavina.mp3 o Anna Gisbert.
Com també és habitual, el certamen compta amb una extensa programació familiar que portarà a Vila-seca les actuacions de Delirium Quartet, Companyia la Cresta o Koko-Jean & The Tonics. La regidora de cultura també destaca que tots els espais estan adaptats per persones amb mobilitat reduïda i els horaris han estat acotats a la conciliació familiar.
Davant la possibilitat d’inclemències meteorològiques, la FiM ha activat un protocol per «assegurar la continuïtat de la programació en espais alternatius». Així, en cas de pluja intensa, les actuacions previstes als escenaris del Castell i de la plaça de Voltes seran reubicades, tot intentant mantenir els horaris establerts.
Els actes de la FiM s’allargaran fins diumenge amb el Celler i el Castell de Vila-seca com a epicentre. Per a Pere Segura, alcalde de Vila-seca, la FiM és «un reflex de la confluència de cultures que hi ha al Camp de Tarragona». El batlle reivindica aquesta iniciativa «en un mercat on cada cop és més difícil accedir a la cultura en català, especialment per la gent jove».
La FiM és organitzada per l’Ajuntament de Vila-seca i compta amb el suport fonamental de l’Institut Català de les Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Tarragona.