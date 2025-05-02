Diari Més

Tots els concrets, artistes i ubicacions de la FiM de Vila-seca 2025

La 21à edició de la Fira programarà 47 propostes musicals amb un total de 70 actuacions entre el 8 i l'11 de maig

Imatge d'una edició anteror de la FiM Vila-seca.

Cedida

La FiM, la Fira de música emergent i familiar de Vila-seca , programarà 47 propostes musicals amb un total de 70 actuacions en la seva 21à edició que es farà del 8 a l'11 de maig. Amb el lema Tens el futur a tocar, el certamen musical comptarà amb 28 actuacions de grups emergents i 19 de música familiar. Més d'un 80% dels espectacles que es podran veure presentaran estrenes i novetats.

Coneix la programació al complet de la Fira en aquest article:

8 de maig Dijous

Companyia Espectacle / Estil Públic Espai Hora Durada
Versembrant De la poesia catalana a la música urbana Sessió escolar Celler de Vila-seca 9:30 50'
Versembrant De la poesia catalana a la música urbana Sessió escolar Celler de Vila-seca 11:00 50'
jovedry Pop electrònic PRO i escolars Castell de Vila-seca 12:00 25'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 12:30 60'
Abril Pop electrònic PRO i escolars Castell de Vila-seca 13:30 25'
Cia CapGira Caçamelodies al Rescat! Sessió escolar Celler de Vila-seca 15:15 50'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 16:00 60'
Terrae Tradicional, electrònica Auditori Alcalde J. Malapeira 16:30 25'
Momi Maiga Descobrint la kora TP +3 Magatzem Cal Perera 17:00 20'
Àngel Daban Concert únic 3-7anys Àrea professional 17:00 20'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 17:30 60'
Cia CapGira Caçamelodies al Rescat! TP +5 Celler de Vila-seca 17:30 50'
Momi Maiga Descobrint la kora TP +3 Magatzem Cal Perera 18:00 25'
Lali BeGood Lali Dance Factory 6-12anys Castell de Vila-seca 18:30 50'
Momi Maiga Descobrint la kora TP +3 Magatzem Cal Perera 19:00 25'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 19:30 60'
KIW Jazz, electrònica Auditori Alcalde J. Malapeira 19:30 45'
Momi Maiga Descobrint la kora TP +3 Magatzem Cal Perera 20:00 25'
Àlex Pérez Cançó pop Castell de Vila-seca 20:30 45'
Momi Maiga Descobrint la kora TP +3 Magatzem Cal Perera 21:00 25'
Marta Knight Indie-folk Celler de Vila-seca 21:30 45'
thelee Big beat, electrònica Castell de Vila-seca 22:30 45'
LA CARA.B Salsa Àrea professional 23:15

9 de maigDivendres

Grup Espectacle/ Estil Públic Espai Hora Durada
Ebri Knight Bon Vent! Les cançons d'en Xesco Boix Sessió escolar Celler de Vila-seca 9:30 45'
Koko-Jean & The Tonics Concert escolar Sessió escolar Auditori J. Carreras 10:00 50'
Carlos Coronado & Montserrat Martos Flamenco mediterrani PRO i escolars Castell de Vila-seca 10:30 25'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 11:00 60'
Ebri Knight Bon Vent! Les cançons d'en Xesco Boix Sessió escolar Celler de Vila-seca 11:00 45'
Koko-Jean & The Tonics Concert escolar PRO i escolars Auditori J. Carreras 12:00 50'
Alosa Tradicional PRO i escolars Castell de Vila-seca 12:00 25'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 12:30 60'
MERCÈ Pop experimental Auditori Alcalde J. Malapeira 12:45 25'
Laaza Cançó mediterrània PRO i escolars Castell de Vila-seca 13:30 25'
Delirium Quartet Clàssica per a nadons 0 - 2 anys Magatzem Cal Perera 16:00 25'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 16:30 120'
Delirium Quartet Clàssica per a nadons 0- 2 anys Magatzem Cal Perera 17:00 25'
Ebri Knight Bon Vent! Les cançons d'en Xesco Boix 4- 7 anys Celler de Vila-seca 17:30 45'
Electro ma non troppo Barroc, electrònica Auditori Alcalde J. Malapeira 17:30 45'
Delirium Quartet Clàssica per a nadons 0-2 anys Magatzem Cal Perera 18:00 25'
Ramonets 1, 2, 3... QUA! 6-12 anys Castell de Vila-seca 18:30 70'
Electro ma non troppo Barroc, electrònica Auditori Alcalde J. Malapeira 18:45 45'
Delirium Quartet Clàssica per a nadons 0-2 anys Magatzem Cal Perera 19:00 25'
Andrea Grau Pop Parc de la Formiga 19:15 45'
Brincadeira Merograde TP Des del Castell de Vila-seca 19:45 45'
LECOCQ Indie pop Celler de Vila-seca 20:00 45'
Ual·la! Nozing TP +8 Auditori J. Carreras 20:30 60'
Gigi Ros Pop electrònic Castell de Vila-seca 21:00 45'
Tocats de La-la Espectacle work-in-progress TP TP Des de Pl. de Voltes 21:15 45'
Ypnosi Rock, funk, performance i psicodèlia Parc de la Formiga 22:00 45'
Brincadeira Glowdrums TP TP Des del P. de la Formiga 22:45 45'
FADES Pop electrònic Castell de Vila-seca 23:30 45'
DJ Nàtura Urbana, electrònica Castell de Vila-seca 0:15 90'

10 de maigDissabte

Grup Espectacle / Estil Públic Espai Hora Durada
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 10:45 60'
CreaMoviment PAISATGES. Estudi #1 1 - 4 anys Celler de Vila-seca 10:45 60'
Batista / Tatsumi & Masako Dellumidesó TP +5 Magatzem Cal Perera 11:30 30'
Bigwé RnB, afro-beat, zouk, reggaeton, jazz fusió Castell de Vila-seca 11:45 45'
Windu Winduvisió TP +8 Auditori J. Carreras 12:00 65'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 12:30 60'
CreaMoviment PAISATGES. Estudi #1 1 - 4 anys Celler de Vila-seca 12:30 60'
Batista / Tatsumi & Masako Dellumidesó TP +5 Magatzem Cal Perera 13:00 30'
Batista / Tatsumi & Masako Dellumidesó TP +5 Magatzem Cal Perera 16:00 30'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 16:30 90'
Always drinking marching band Satisfacshow TP +8 Celler de Vila-seca 17:00 55'
Marina y su Melao Bomba Parc de la Formiga 17:00 45'
Batista / Tatsumi & Masako Dellumidesó TP +5 Magatzem Cal Perera 17:00 30'
gavina.mp3 Post-pop Castell de Vila-seca 18:00 45'
Batista / Tatsumi & Masako Dellumidesó TP +5 Magatzem Cal Perera 18:00 30'
Cor de Teatre Sons a l'aire TP +6 Auditori J. Carreras 18:15 50'
Cia La Cresta Chaos Lab [instal·lació] TP +6 Jardins del Castell 18:45 60'
Estela Julia Jazz, pop, cançó Celler de Vila-seca 19:00 45'
Minibús Intergalàctic Psicodèlia, rock Parc de la Formiga 20:00 45'
Neus Plana Turu amb Con- fusión Project Flamenc, jazz Auditori J. Carreras 21:00 45'
Poncelam Urbana Castell de Vila-seca 22:00 45'
JULS Pop urbà Parc de la Formiga 23:00 45'
Anna Gisbert Urbana i comercial Castell de Vila-seca 0:00 90'

11 de maigDiumenge

Grup Espectacle / Estil Públic Espai Hora Durada
Grow Up Singing The Grow Up Singing Band - Full Show 4 - 10 anys Celler de Vila-seca 12:00 70'

Programació Off

9 de maigDivendres

Grup Espectacle/Estil Públic Espai Hora Durada
Casa de la Música Reus El cantante del Greco Plaça de Voltes 19:00 60'
Casa de la Música Reus The Deathlines Plaça de Voltes 20:15 60'

10 de maigDissabte

Grup Espectacle/Estil Públic Espai Hora Durada
Casa de la Música Reus Micro obert Plaça de Voltes 11:00 180'
Conservatori de Vila-seca Combos d'afrocubana i moderna Parc de la Formiga 11:00 90'
Conservatori de Vila-seca Alumnes de clàssica Plaça de Voltes 17:00 90'
Casa de la Música Reus Eva Cabanes Plaça de Voltes 19:30 60'
Casa de la Música Reus Frankie Boronat Plaça de Voltes 20:45 60'
