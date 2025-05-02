Música
Tots els concrets, artistes i ubicacions de la FiM de Vila-seca 2025
La 21à edició de la Fira programarà 47 propostes musicals amb un total de 70 actuacions entre el 8 i l'11 de maig
La FiM, la Fira de música emergent i familiar de Vila-seca , programarà 47 propostes musicals amb un total de 70 actuacions en la seva 21à edició que es farà del 8 a l'11 de maig. Amb el lema Tens el futur a tocar, el certamen musical comptarà amb 28 actuacions de grups emergents i 19 de música familiar. Més d'un 80% dels espectacles que es podran veure presentaran estrenes i novetats.
Coneix la programació al complet de la Fira en aquest article:
8 de maig
|Companyia
|Espectacle / Estil
|Públic
|Espai
|Hora
|Durada
|Versembrant
|De la poesia catalana a la música urbana
|Sessió escolar
|Celler de Vila-seca
|9:30
|50'
|Versembrant
|De la poesia catalana a la música urbana
|Sessió escolar
|Celler de Vila-seca
|11:00
|50'
|jovedry
|Pop electrònic
|PRO i escolars
|Castell de Vila-seca
|12:00
|25'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|12:30
|60'
|Abril
|Pop electrònic
|PRO i escolars
|Castell de Vila-seca
|13:30
|25'
|Cia CapGira
|Caçamelodies al Rescat!
|Sessió escolar
|Celler de Vila-seca
|15:15
|50'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|16:00
|60'
|Terrae
|Tradicional, electrònica
|Auditori Alcalde J. Malapeira
|16:30
|25'
|Momi Maiga
|Descobrint la kora
|TP +3
|Magatzem Cal Perera
|17:00
|20'
|Àngel Daban
|Concert únic
|3-7anys
|Àrea professional
|17:00
|20'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|17:30
|60'
|Cia CapGira
|Caçamelodies al Rescat!
|TP +5
|Celler de Vila-seca
|17:30
|50'
|Momi Maiga
|Descobrint la kora
|TP +3
|Magatzem Cal Perera
|18:00
|25'
|Lali BeGood
|Lali Dance Factory
|6-12anys
|Castell de Vila-seca
|18:30
|50'
|Momi Maiga
|Descobrint la kora
|TP +3
|Magatzem Cal Perera
|19:00
|25'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|19:30
|60'
|KIW
|Jazz, electrònica
|Auditori Alcalde J. Malapeira
|19:30
|45'
|Momi Maiga
|Descobrint la kora
|TP +3
|Magatzem Cal Perera
|20:00
|25'
|Àlex Pérez
|Cançó pop
|Castell de Vila-seca
|20:30
|45'
|Momi Maiga
|Descobrint la kora
|TP +3
|Magatzem Cal Perera
|21:00
|25'
|Marta Knight
|Indie-folk
|Celler de Vila-seca
|21:30
|45'
|thelee
|Big beat, electrònica
|Castell de Vila-seca
|22:30
|45'
|LA CARA.B
|Salsa
|Àrea professional
|23:15
9 de maig
|Grup
|Espectacle/ Estil
|Públic
|Espai
|Hora
|Durada
|Ebri Knight
|Bon Vent! Les cançons d'en Xesco Boix
|Sessió escolar
|Celler de Vila-seca
|9:30
|45'
|Koko-Jean & The Tonics
|Concert escolar
|Sessió escolar
|Auditori J. Carreras
|10:00
|50'
|Carlos Coronado & Montserrat Martos
|Flamenco mediterrani
|PRO i escolars
|Castell de Vila-seca
|10:30
|25'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|11:00
|60'
|Ebri Knight
|Bon Vent! Les cançons d'en Xesco Boix
|Sessió escolar
|Celler de Vila-seca
|11:00
|45'
|Koko-Jean & The Tonics
|Concert escolar
|PRO i escolars
|Auditori J. Carreras
|12:00
|50'
|Alosa
|Tradicional
|PRO i escolars
|Castell de Vila-seca
|12:00
|25'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|12:30
|60'
|MERCÈ
|Pop experimental
|Auditori Alcalde J. Malapeira
|12:45
|25'
|Laaza
|Cançó mediterrània
|PRO i escolars
|Castell de Vila-seca
|13:30
|25'
|Delirium Quartet
|Clàssica per a nadons
|0 - 2 anys
|Magatzem Cal Perera
|16:00
|25'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|16:30
|120'
|Delirium Quartet
|Clàssica per a nadons
|0- 2 anys
|Magatzem Cal Perera
|17:00
|25'
|Ebri Knight
|Bon Vent! Les cançons d'en Xesco Boix
|4- 7 anys
|Celler de Vila-seca
|17:30
|45'
|Electro ma non troppo
|Barroc, electrònica
|Auditori Alcalde J. Malapeira
|17:30
|45'
|Delirium Quartet
|Clàssica per a nadons
|0-2 anys
|Magatzem Cal Perera
|18:00
|25'
|Ramonets
|1, 2, 3... QUA!
|6-12 anys
|Castell de Vila-seca
|18:30
|70'
|Electro ma non troppo
|Barroc, electrònica
|Auditori Alcalde J. Malapeira
|18:45
|45'
|Delirium Quartet
|Clàssica per a nadons
|0-2 anys
|Magatzem Cal Perera
|19:00
|25'
|Andrea Grau
|Pop
|Parc de la Formiga
|19:15
|45'
|Brincadeira
|Merograde
|TP
|Des del Castell de Vila-seca
|19:45
|45'
|LECOCQ
|Indie pop
|Celler de Vila-seca
|20:00
|45'
|Ual·la!
|Nozing
|TP +8
|Auditori J. Carreras
|20:30
|60'
|Gigi Ros
|Pop electrònic
|Castell de Vila-seca
|21:00
|45'
|Tocats de La-la
|Espectacle work-in-progress TP
|TP
|Des de Pl. de Voltes
|21:15
|45'
|Ypnosi
|Rock, funk, performance i psicodèlia
|Parc de la Formiga
|22:00
|45'
|Brincadeira
|Glowdrums TP
|TP
|Des del P. de la Formiga
|22:45
|45'
|FADES
|Pop electrònic
|Castell de Vila-seca
|23:30
|45'
|DJ Nàtura
|Urbana, electrònica
|Castell de Vila-seca
|0:15
|90'
10 de maig
|Grup
|Espectacle / Estil
|Públic
|Espai
|Hora
|Durada
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|10:45
|60'
|CreaMoviment
|PAISATGES. Estudi #1
|1 - 4 anys
|Celler de Vila-seca
|10:45
|60'
|Batista / Tatsumi & Masako
|Dellumidesó
|TP +5
|Magatzem Cal Perera
|11:30
|30'
|Bigwé
|RnB, afro-beat, zouk, reggaeton, jazz fusió
|Castell de Vila-seca
|11:45
|45'
|Windu
|Winduvisió
|TP +8
|Auditori J. Carreras
|12:00
|65'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|12:30
|60'
|CreaMoviment
|PAISATGES. Estudi #1
|1 - 4 anys
|Celler de Vila-seca
|12:30
|60'
|Batista / Tatsumi & Masako
|Dellumidesó
|TP +5
|Magatzem Cal Perera
|13:00
|30'
|Batista / Tatsumi & Masako
|Dellumidesó
|TP +5
|Magatzem Cal Perera
|16:00
|30'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|16:30
|90'
|Always drinking marching band
|Satisfacshow
|TP +8
|Celler de Vila-seca
|17:00
|55'
|Marina y su Melao
|Bomba
|Parc de la Formiga
|17:00
|45'
|Batista / Tatsumi & Masako
|Dellumidesó
|TP +5
|Magatzem Cal Perera
|17:00
|30'
|gavina.mp3
|Post-pop
|Castell de Vila-seca
|18:00
|45'
|Batista / Tatsumi & Masako
|Dellumidesó
|TP +5
|Magatzem Cal Perera
|18:00
|30'
|Cor de Teatre
|Sons a l'aire
|TP +6
|Auditori J. Carreras
|18:15
|50'
|Cia La Cresta
|Chaos Lab [instal·lació]
|TP +6
|Jardins del Castell
|18:45
|60'
|Estela Julia
|Jazz, pop, cançó
|Celler de Vila-seca
|19:00
|45'
|Minibús Intergalàctic
|Psicodèlia, rock
|Parc de la Formiga
|20:00
|45'
|Neus Plana Turu amb Con- fusión Project
|Flamenc, jazz
|Auditori J. Carreras
|21:00
|45'
|Poncelam
|Urbana
|Castell de Vila-seca
|22:00
|45'
|JULS
|Pop urbà
|Parc de la Formiga
|23:00
|45'
|Anna Gisbert
|Urbana i comercial
|Castell de Vila-seca
|0:00
|90'
11 de maig
|Grup
|Espectacle / Estil
|Públic
|Espai
|Hora
|Durada
|Grow Up Singing
|The Grow Up Singing Band - Full Show
|4 - 10 anys
|Celler de Vila-seca
|12:00
|70'
Programació Off
9 de maig
|Grup
|Espectacle/Estil
|Públic
|Espai
|Hora
|Durada
|Casa de la Música Reus
|El cantante del Greco
|Plaça de Voltes
|19:00
|60'
|Casa de la Música Reus
|The Deathlines
|Plaça de Voltes
|20:15
|60'
10 de maig
|Grup
|Espectacle/Estil
|Públic
|Espai
|Hora
|Durada
|Casa de la Música Reus
|Micro obert
|Plaça de Voltes
|11:00
|180'
|Conservatori de Vila-seca
|Combos d'afrocubana i moderna
|Parc de la Formiga
|11:00
|90'
|Conservatori de Vila-seca
|Alumnes de clàssica
|Plaça de Voltes
|17:00
|90'
|Casa de la Música Reus
|Eva Cabanes
|Plaça de Voltes
|19:30
|60'
|Casa de la Música Reus
|Frankie Boronat
|Plaça de Voltes
|20:45
|60'