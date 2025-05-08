Música
La FiM de Vila-seca dona el tret de sortida a la 21a edició obrint una etapa de «consolidació»
La fira s’allargarà fins diumenge amb 47 propostes musicals i una vuitantena d’actuacions
La FiM, la Fira de música emergent i familiar de Vila-seca, ha donat el tret de sortida aquest dijous al matí a la 21a edició. Fins diumenge, hi ha programades 47 propostes amb una vuitantena d’actuacions entre la programació oficial i l’espai off.
Es tracta del cinquè any de la fira després de l’aturada i el seu director artístic, Martí Marfà, ha destacat que obren una etapa de «consolidació» del «model» que han «inventat» els últims anys. Els organitzadors també assenyalen que serà una FiM «més polida i més acollidora que mai» per tal de millorar l’experiència dels artistes, els professionals del sector i del públic. Enguany hi ha més de 600 professionals acreditats.
