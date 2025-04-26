Laboral
La mediació a PortAventura acaba sense acord i es manté la vaga de l'1 i 2 de maig
Els sindicats diuen que «no s'escolta les necessitats» de la plantilla i l'empresa parla de «gran esforç d'aproximació»
La cinquena reunió de mediació a PortAventura ha acabat sense acord i es manté la convocatòria d'una segona vaga pels dies 1 i 2 de maig. CCOO i UGT lamenten que la companyia «no escolta les necessitats» de la plantilla, mentre que l'empresa parla d'un «gran esforç d'aproximació» a les propostes sindicals.
«Des de la part social s'ha defensat en tot moment la importància del conveni col·lectiu com a instrument fonamental per garantir unes condicions de treball i un salari dignes i competitius a PortAventura», han recordat els sindicats. «Un conveni que ha de permetre que l'empresa pugui atraure persones treballadores. I per aconseguir-ho, s'han de millorar forçosament les condicions laborals i salarials», han recalcat UGT i CCOO.
«Només així podrem solucionar el problema de la càrrega de treball i de la manca de personal qualificat, que provoca una pèrdua de qualitat en el servei que oferim als clients i que desgasta enormement la salut de la nostra plantilla», han insistit els sindicats, que afirmen que han posat sobre la taula «propostes constructives» i s'han acceptat part dels punts plantejats per l'empresa.
«Tanmateix, la manca de compromís real per part de PortAventura per aplicar l'acord de manera immediata ha impedit assolir un pacte satisfactori per a ambdues parts que permeti desconvocar la vaga de l'1 i 2 de maig», han criticat CCOO i UGT.
Ambdós sindicats reclamen una actualització salarial que compensi la pèrdua de poder adquisitiu, un major reconeixement a l'esforç i l'experiència dels treballadors i mesures per alleugerir la seva càrrega laboral amb l'objectiu de compensar la seva contribució.
PortAventura World retreu una «posició immobilista» als sindicats
Per la seva banda, PortAventura World lamenta «profundament» no haver aconseguit un acord en la cinquena mediació amb els sindicats i parla «d'un gran esforç d'aproximació» a les propostes de la representació sindical.
«L'empresa ha mostrat flexibilitat en qüestions clau per als treballadors, com ara les millores salarials, la reducció de la càrrega de treball i l'increment de l'estabilitat laboral», ha enumerat la companyia en un comunicat.
«Tot i aquest esforç tangible d'aproximació, no s'ha obtingut per part de la representació sindical una resposta que permetés avançar de forma realista cap a un acord», han comentat des de PortAventura World, que ha revelat que ha millorat «substancialment» les seves propostes durant les sessions del 24 i 25 d'abril.
La companyia retreu als sindicats una «posició immobilista» i assegura que la convocatòria d'una segona vaga els dies 1 i 2 de maig és «perjudicial per a l'empresa, els clients, els proveïdors, i també per als mateixos treballadors».
Des del punt de vista operatiu, PortAventura World assegura que continuarà obert durant el període de vaga, «vetllant per mantenir obertes les atraccions, botigues, restaurants i espectacles que siguin possibles». «La companyia s'ha mostrat molt constructiva durant tot el procés de negociació, realitzant un esforç significatiu per assolir un acord que beneficiï totes les parts», ha manifestat el director general de PortAventura World, Fernando Aldecoa.
«Tanmateix, lamentem que la postura immobilista amb què ens hem trobat hagi dificultat els avenços. Malgrat això, ens mantenim optimistes. Creiem fermament que les propostes de la companyia són sòlides, raonables i beneficioses, tal com ha quedat reflectit a la taula de negociació», ha reflexionat en veu alta Aldecoa.
«Confiem que aquest bloqueig no es mantingui indefinidament. Des de la direcció seguim treballant intensament per millorar les condicions laborals dels nostres treballadors, que són l'actiu més important de la nostra companyia», ha conclòs el director general de PortAventura World.