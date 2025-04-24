Laboral
CCOO denuncia que les negociacions per aprovar el conveni de PortAventura World «estan encallades»
Els treballadors es reuneixen aquest dijous i divendres amb la direcció del parc d’atraccions per arribar a un preacord
La secretària general de la Unió Intercomarcal de Tarragona de CCOO, Mercè Puig, ha assegurat que les negociacions per aprovar un nou conveni col·lectiu a PortAventura World “estan encallades”. Aquest dijous, els representants de la plantilla s’han reunit novament amb la direcció del parc d’atraccions per continuar negociant.
“Avui i demà tenen mediació, esperem que porti a algun preacord, les postures estan molt allunyades”, ha afirmat Puig, qui també ha lamentat que les negociacions no avancin perquè la companyia no vol millorar les condicions salarials dels empleats. Després de la primera jornada de vaga, el 19 d’abril, l’assemblea de treballadors ha convocat dues jornades més, l’1 i 2 de maig.
“Totes sabem que estan constantment fent denúncies a Inspecció de Treball, és una empresa que s'ho passa tot pel forro. I això no es pot consentir més, no pot ser que quan toca negociar el conveni col·lectiu estiguem encallats en la primera de canvi, que és el tema salarial”, ha denunciat. La sindicalista confia que l’empresa s’obri a negociar abans de la nova convocatòria de vaga.