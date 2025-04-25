Oci
PortAventura posposa l’acte institucional del 30è aniversari per «no poder garantir» que es faci en «condicions òptimes»
La plantilla negocia el nou conveni i té previstes dues noves jornades de vaga per l’1 i 2 de maig
PortAventura World ha posposat l'acte institucional de celebració del 30è aniversari previst per al pròxim dilluns a les 19:30 h. En un breu comunicat, la companyia justifica que no podrà garantir que l'esdeveniment es desenvolupi en les «condicions òptimes que una ocasió d'aquesta rellevància mereix».
Per ara, no hi ha nova data. Des del parc d'atraccions s'indica que es comunicarà més endavant, mitjançant una nova invitació. L'empresa està negociant amb la plantilla un nou conveni per millorar les seves condicions laborals. L'assemblea de treballadors va anunciar dues noves jornades de vaga els dies 1 i 2 de maig, després de la primera jornada el 19 d'abril.