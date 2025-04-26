Laboral
PortAventura atura la venda d'entrades per l'1 i 2 de maig per la vaga de treballadors
La mesura arriba després que la cinquena reunió de mediació hagi acabat sense acord
PortAventura ha aturat la venda d'entrades per als dies 1 i 2 de maig, coincidint amb la vaga convocada per CCOO i UGT. Tal com ja va passar en la primera jornada de protesta del 19 d'abril, aquests dies apareixen com a «esgotats» a la web oficial, tant per a l'accés al parc com per a les reserves als hotels del complex.
La mesura arriba després que la cinquena reunió de mediació hagi acabat sense acord. Segons els sindicats, la companyia continua sense respondre a les demandes de millores salarials i laborals que planteja la plantilla.
CCOO i UGT insisteixen que cal un nou conveni col·lectiu que permeti recuperar el poder adquisitiu perdut, millorar les condicions de treball, regular les jornades i alleugerir la càrrega laboral que, segons denuncien, afecta tant la salut dels treballadors com la qualitat del servei que reben els clients.
PortAventura, per la seva banda, lamenta la manca d'acord i assegura que ha fet «un gran esforç d'aproximació» durant les últimes reunions de mediació. La companyia afirma haver ofert millores salarials, mesures per reduir la càrrega de treball i més estabilitat per a la plantilla. Tot i això, retreu als sindicats una «posició immobilista» que, segons diuen, ha impedit avançar cap a un pacte.
Malgrat la convocatòria de vaga, des de la direcció del parc s'ha informat que es treballarà per mantenir oberts tant les atraccions com els hotels, els restaurants i els espectacles, en la mesura que sigui possible.
Els treballadors ja van fer una crida a no visitar el parc durant la vaga del 19 d'abril i, en aquella ocasió, PortAventura també va bloquejar la venda d'entrades per evitar una saturació i possibles incidències. Ara, la situació es repeteix de cara a l'1 i el 2 de maig, sense que de moment s'entrevegi cap acord imminent per desconvocar la protesta.
